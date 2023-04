Wem nützt die Wahrheit?

Mit der Zusammenarbeit mit dem Australier Kevin Parker alias Tame Impala erfüllte sich Thundercat alias Stephen Lee Bruner einen lang gehegten Traum.

Thundercat & Tame Impala: „No More Lies“. Letztlich werde er glücklicher sein und sie auch, sang Kevin Parker, Mastermind von Tame Impala, 2015 im wunderschönen Schlussmach-Song „Eventually“. So harmonisch ist bei „No More Lies“ nur der Soundteppich, gewebt aus Tame-Impala-typischen Synthesizern und Keyboard sowie Thundercats sanft funkigem Bass. Im Text geht es wilder zu: „Put your seatbelt on, I think we're about to crash in a world of pain“, kündigt Thundercat im gefühlvollen Falsett an. Aber es ist nicht ihre Schuld: „I'm just kind of an ass“. Er werde jetzt allein sein, seine „troubles“ mit sich selbst ausmachen. Vielleicht komme sie ja zurück. Zu spät, erst in der letzten Strophe stellt Thundercat sich die Frage nach der Wahrheit: Soll er sie weiter anlügen? Und wenn er ihr reinen Wein einschenkt, tut er es, um sein eigenes Gewissen zu erleichtern? Am Schluss hört man ihn lachen. Ach, er will doch nur frei sein!

