Manfred Haimbuchner: "Ich bin ein Anhänger von Pushbacks"

(c) HERMANN WAKOLBINGER

Haimbuchner findet, man müsse Kroatien eigentlich "einen Ordner verleihen", sollten dort tatsächlich illegale Migranten zurückgedrängt werden. (c) HERMANN WAKOLBINGER

Keinen einzigen neuen Asylwerber wolle er mehr in Österreich sehen und die Neutralität für aktivere Geopolitik nutzen: Oberösterreichs FPÖ-Landeschef über neue Asylquartiere in Linz, seine Position im Ukraine-Krieg und die Frage, wen er gerne als SPÖ-Chef hätte.

Die FPÖ hat auch mit Marlene Svazek Erfolg gefeiert, die wie Sie eine gemäßigtere Rhetorik pflegt als Herbert Kickl. Sie meinte, es gebe Abstufungen zwischen den Landesparteien von West nach Ost. Würden Sie dem zustimmen?

Es gibt nur eine freiheitliche Partei, aber ich würde es mal so nennen: Jeder wird in einem anderen Umfeld sozialisiert und ist es anders gewöhnt, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin nach wie vor in der Kommunalpolitik tätig. Im Land tragen wir seit vielen Jahren Verantwortung. Da werden Dinge oftmals pragmatisch abgehandelt. Andere Landesparteien haben aufgrund der Historie diese Möglichkeit nicht gehabt.

In der FPÖ Niederösterreich sitzen Personen mit rechtsextremen Verbindungen. Ist die FPÖ dort so radikal, weil die ÖVP lange so allmächtig war?

Die FPÖ Niederösterreich ist alles andere als radikal. Mit diesem Framing tue ich mir extrem schwer. Man muss die Verhältnisse sehen. Dass man sich gegen eine ÖVP mit einem absoluten Machtanspruch, die auch innerhalb der ÖVP Sondermodell ist, rhetorisch ganz anders zur Wehr setzt, ist dem Alltag geschuldet. Man muss sich ja nur anschauen, was sich Udo Landbauer mit der Liederbuchaffäre mitgemacht hat. Da hat die ÖVP die Untiefen der Auseinandersetzung gesucht. Das ist mir persönlich fremd.

Die persönliche Abneigung zwischen Landbauer und Johanna Mikl-Leitner ist kein Geheimnis. Finden Sie gut, dass sie koalieren?

Was hat Norbert Hofer einmal gesagt? Wir werden sehen, was alles möglicht ist (lacht). Es ist gut für dieses Land, dass die FPÖ mitregiert. Aber es ist klar, dass das nicht jeden Tag ein Honeymoon ist.

Liebesheirat wird es keine, wie beide betonen.

Entscheidend ist nicht die Hochzeit, sondern der Alltag. Im harten politischen Alltag findet man eher zueinander. Ich persönlich würde mir aber schwer tun, wenn man sich nicht versteht.

Soll Svazek in Salzburg mit der ÖVP regieren?

Mein Motto ist bekannt: Regieren ist Pflicht. Marlene Svazek hat da den richtigen Zug zum Tor und einen hervorragenden, sympathischen Wahlkampf geführt. Sie hat ein gutes, bürgerliches Auftreten. Die FPÖ soll zeigen, dass es über den Weg der Länder funktioniert. Die Partei muss Erfahrung sammeln und Leute ausbilden.

Wieso haben Sie in Oberösterreich noch keine Strafen zurückgezahlt oder die Impfwerbung verboten?

Das niederösterreichische Programm ist sehr vage, wir sind da ganz konkret, nur habe ich es nicht immer an die große Glocke gehängt. Wir haben die Nachhilfeförderung eingesetzt. Der Teuerung wirken wir mit einer doppelten Hilfe für Schulveranstaltungen und Schulkosten entgegen. Alleine dafür nehmen wir in meinem Ressort fünf Millionen Euro in die Hand.