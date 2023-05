Ein 1. Mai im politischen Vakuum

Die SPÖ beschäftigt sich am Tag der Arbeit mit sich selbst, währenddessen steckt Türkis-Grün längst im Vorwahlkampf - und das eineinhalb Jahre vor dem Wahltermin.

Der 1. Mai, da kann der politische Wettbewerb noch so viel versuchen, gehört PR-technisch der SPÖ. Jahr für Jahr versuchte die ÖVP – mit geforderten Feiertags-Abschaffungen, Flughafen-Aufmärschen oder Grusel-Heften – den Roten an diesem Tag ein wenig Aufmerksamkeit zu stibitzen. Heuer ist das anders. Da wird man sich wohl nobel zurückhalten, um den Zusehern der sozialdemokratischen Selbstbeschädigung nicht die Sicht zu nehmen. In der „Presse am Sonntag“ folgte ein gutes Beispiel, das zeigt, wie tief die Gräben bei den Roten sind: Anstatt programmatisch zum Tag der Arbeit allerhand Pflöcke einzuschlagen, unterstellte die Parteivorsitzende ihrem Vorgänger und einst größtem Unterstützer öffentlich Charakterlosigkeit.

Wie die sozialdemokratische Malaise weitergeht, wann sie endet, das weiß man nicht; zumal Andreas Babler im Gegensatz zu seinen Kontrahenten immer noch offen ließ, ob er sich am Parteitag auch im Fall einer Niederlage bei der Mitgliederbefragung zur Wahl stellen wird. So oder so: Selbst wenn die SPÖ nach Monaten des Castings ihren Frontmann oder ihre Frontfrau gefunden hat, könnte es erst richtig kompliziert werden. Babler und Hans Peter Doskozil haben sich nämlich schon festgelegt, kein Interesse an einer Koalition mit der ÖVP zu haben. Die Marschrichtung lautet also: Ampel. Ob sich das rechnerisch überhaupt ausgeht und ob beispielsweise die Neos da mitkönnen, ist fraglich. Deren Chefin Beate Meinl-Reisinger warf Doskozil und Babler unlängst via „Presse“ „sozialistische Utopien“ vor, Bablers Arbeitszeitverkürzung sei mit ihr nicht zu machen, dasselbe gelte für die Prestigeprojekte der „Volksrepublik Burgenland“. Ansagen wie diese Woche von Babler, dass er den Marxismus für eine „gute Brille“ hält, um auf die Welt zu schauen, tragen wohl nicht zur Verbreiterung in Richtung politische Mitte bei. Es ist also kompliziert – dabei liegt der eigentliche Wahlkampf, der um Nationalratssitze nämlich, noch eineinhalb Jahre entfernt.