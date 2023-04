Unbekannte erschießen ranghohen Polizisten im Iran

Land in Unruhe

Der Chefermittler der Polizei befand sich auf einer Autofahrt mit seiner Familie, als er erschossen wurde, auch seine Frau erlag den Verletzungen. Die Angriffe auf Staatsvertreter häufen sich zuletzt.

Im Iran ist ein örtlicher Chefermittler der Polizei umgebracht worden. Der Leiter der Kriminalbehörde in der südöstlichen Provinz Sistan-Baluchistan sei am Sonntag von Unbekannten auf einer Autofahrt mit seiner Familie erschossen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr. Die Frau des ranghohen Beamten erlag demzufolge ihren Verletzungen im Krankenhaus. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf, der Hintergrund war am Sonntag unklar.

Im Iran häufen sich zurzeit Angriffe auf Vertreter der Islamischen Republik wie Geistliche. Erst am Mittwoch war der einflussreiche schiitische Kleriker Ayatollah Abbas Ali Soleimani in einer Bank in der Stadt Babolsar erschossen worden. Der mutmaßliche Täter - ein Sicherheitsangestellter - wurde festgenommen. Das Motiv war laut iranischem Rundfunk unklar, einen terroristischen Hintergrund hielten die Behörden für unwahrscheinlich.

Am Samstag wurden zwei Religionsstudenten in der Stadt Qom verletzt, als ein Auto sie an der Bushaltestelle eines bedeutenden Zentrums für Schiitisch-Muslimische Kleriker rammte. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen und mit einem Messer auf sie losgegangen, berichtete die Zeitung "Etemad" online.

Proteste, mysteriöse Vergiftungswelle

Seit vergangenen Herbst kommt das Land nicht zur Ruhe. Proteste nach dem Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam lösten in Teheran die schwerste politische Krise seit Jahrzehnten aus. Zudem sorgt seit Monaten eine mysteriöse Vergiftungswelle für Verunsicherung. Betroffen sind fast ausschließlich Mädchenschulen. Mehr als 13.000 Verdachtsfälle verzeichneten die Behörden. Wer dahinter steckt, ist ebenfalls unklar. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hielt es für möglich, dass die Vergiftungen eine koordinierte Kampagne seien, um iranische Schülerinnen für ihre Teilnahme an den Protesten zu bestrafen.

(APA/dpa)