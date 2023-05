1. Mai-Kundgebung im Schatten der Mitgliederbefragung gestartet

Die Abordnungen aus den Bezirken ziehen im Sternmarsch zum Rathausplatz. Dort wird gegen 10.30 Uhr die Abschlusskundgebung mit Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner stattfinden.

In Wien ist der Maiaufmarsch der SPÖ seit den frühen Morgenstunden in vollem Gange. Die Abordnungen aus den Bezirken ziehen im Sternmarsch zum Rathausplatz. Dort wird gegen 10.30 Uhr die Abschlusskundgebung mit Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner stattfinden. Die Feiern stehen heuer im Zeichen des Ringens um den Parteivorsitz in der SPÖ, derzeit läuft darüber eine Mitgliederbefragung.

Auf der Ringstraße bot sich ein Bild, das sich nicht von jenem früherer Jahre unterschied. Die Delegationen machten mit Transparenten und Plakaten auf ihre Anliegen aufmerksam, dazu wurde getrommelt, musiziert und Fahnen geschwenkt. Jedenfalls hold war den Wiener Roten der Wettergott. Die Veranstaltung konnte bei traumhaftem Frühlingswetter über die Bühne gehen.

Bisher noch keine Protestaktionen

Das Motto der traditionellen roten Kundgebung am Wiener Rathausplatz lautet "Stark. Stärker. Zusammen". Es gelte, Geschlossenheit für eine geeinte Sozialdemokratie zu zeigen, wurde im Vorfeld betont. Die ersten Abordnungen wurden gegen 9.00 Uhr vor dem Rathaus empfangen. Die Prominenz wanderte ebenfalls mit, Rendi-Wagner winkend mit dem 1. Bezirk und der Wiener Landesparteivorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, mit der Abordnung aus Floridsdorf.

Die diversen Parolen auf den Transparenten widmeten sich höchst unterschiedlichen Anliegen. So wurde etwa gegen die steigenden Mieten gewettert und für Vermögenssteuern plädiert. Auch das Nachbarbundesland war - wohl dank der Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ - heuer Thema. "Wien darf nicht Niederösterreich werden", hieß es auf einem Plakat.

Doch auch die internen Querelen wurden nicht ausgespart. Dabei zeigte sich, dass Parteichefin Rendi-Wagner keinesfalls nur Fans im Publikum haben dürfte. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter machten sich etwa für "Parteidemokratie und Andi Babler" stark. Ein Transparent einer Jugendorganisation bescherte auch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch eine Erwähnung, wenn auch keine sonderlich freundlich: "Keine Deutschpflicht in Schulen und der Löwelstraße", wurde da gefordert.

Der Einzug wird bis etwa 10.15 Uhr dauern. Danach beginnen die Reden. Neben Ludwig und Rendi-Wagner werden ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und die Wiener Frauenvorsitzende Marina Hanke das Wort ergreifen.

„Ein aufrichtiges Freundschaft"

Spannend bleibt, ob es zu Protestaktionen gegen die aktuelle Vorsitzende kommt. 2016 war der damalige SPÖ-Chef und Bundeskanzler Werner Faymann am Rathausplatz ausgebuht worden, wenig später trat er zurück. Rendi-Wagner hat im parteiinternen Konflikt nun just einen Tag vor dem 1. Mai Öl ins Feuer gegossen und ihrem einstigen Förderer, dem früheren SPÖ-Chef und Kanzler Christian Kern, in Interviews am Sonntag Charakterlosigkeit vorgeworfen, weil dieser nun ihren Kontrahenten Hans Peter Doskozil unterstützt.

Die Gegenspieler der Parteivorsitzenden sind heute ebenfalls im Einsatz, allerdings nicht in Wien: Der burgenländische Landeshauptmann Doskozil nimmt an einer Veranstaltung in Kobersdorf im Mittelburgenland teil. Mitbewerber Andreas Babler wird unter anderem die Festrede bei der 1. Mai-Feier in Krems-Lerchenfeld halten. Später wird er auch in seiner Heimatstadt Traiskirchen auftreten. "Gehen wir gemeinsam auf die Straße. Weil wir nur geeint die stärkste Kraft sein können", twitterte Babler. "Und wir werden dringend gebraucht in Österreich - als gestaltende Kraft mit neuen Ideen. Ich wünsche euch ein aufrichtiges Freundschaft!"

Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ging in einem online verbreiteten Beitrag zum 1. Mai auf die internen Querelen ein: Er sehe die derzeit laufende Mitgliederbefragung, "bis auf die entbehrlichen öffentlich ausgetragenen Streitereien und den überzogenen medialen Fokus auf das Thema, grundsätzlich auch als Chance". Er sei sicher, dass die Delegierten am Parteitag im Juni der "Basisentscheidungsempfehlung" folgen und "die SPÖ sich wieder auf ihre primäre Aufgabe konzentrieren wird", nämlich "für unser Land und seine Menschen zu arbeiten", meinte Kaiser. "Und ich sage es ganz deutlich: Egal, wer von den drei sich Bewerbenden es wird - Geschlossenheit, Gemeinsamkeit und Teamcharakter müssen die Basis für die Zukunft sein!"