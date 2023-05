Felix Kammerer: „Tötungswille 40, Todesangst 85, Puls 127“

Der 27-jährige Burgschauspieler über die Vorbereitung mit Excel-Tabellen für Emotionen, „Im Westen nichts Neues“, den Krieg vor unserer Haustüre und das Existenzielle an der Serie „Der Pass“.

Seit seiner Hauptrolle in Edward Bergers oscarprämierter Neuverfilmung des Kriegsdramas „Im Westen nichts Neues“ (Netflix) ist der junge Burgschauspieler Felix Kammerer einem breiten Publikum ein Begriff. Im Interview erzählt er, dass er sich die Emotionen seiner Figur in den einzelnen Szenen des Kriegsdramas zuvor in einer Tabelle notiert hatte. Die penible Vorbereitung und seine Spielfreude merkt man auch der zunehmend zwielichtigen Figur an, die er in der demnächst anlaufenden finalen Staffel von „Der Pass“ spielt – neben Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek als Ermittler.

Die Presse: Ihre Eltern sind Opernsänger. Warum haben Sie sich hingegen fürs Theater entschieden?

Felix Kammerer: Kinder wollen nicht das machen, was die Eltern machen. Es ist zwar im Grunde ähnlich, ich stehe ja auch auf der Bühne, aber die Berufe unterscheiden sich doch so, dass man den Eindruck hat, man hat sich etwas Eigenes aufgebaut. Das fühlt sich sehr gut an. Und ich bin froh, weil die Oper ist ein noch viel schlimmeres Haifischbecken als die Schauspielerei. Opernsänger ist ein unglaublich anstrengender, gnadenloser Beruf. Das Schauspiel ist menschenfreundlicher.