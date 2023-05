Sturm Graz: Der Fahrplan für das Double

Der neue Cupsieger geht auch im Bundesliga-Titelrennen in die Offensive.

Graz. Noch wird in Graz gefeiert, ab Mittwoch aber schwört Sturm-Coach Christian Ilzer seine frischgebackenen Cupsieger (verdienter 2:0-Finalerfolg über Rapid) auf die kommende große Aufgabe ein. Denn auch in der Meisterschaft wollen die Grazer auf „das Maximum“ losgehen – und Serienmeister Salzburg ins Visier nehmen.

Die drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, der zuletzt gegen Rapid wieder Punkte liegen ließ, sind in fünf ausstehenden Runden allemal aufzuholen. Dazu warten vor dem erhofften Showdown am 21. Mai in Salzburg zwei Pflichtsiege bei der Wiener Austria (am Sonntag) und gegen Klagenfurt.

Sturm-Coach Ilzer ging jedenfalls in die Offensive. „Wir müssen cool bleiben, nicht zu träumen beginnen. Salzburg zu schlagen klingt unmöglich. Aber wenn wir das Maximum rausholen, können wir Salzburg nahe rücken und vielleicht sogar überholen.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2023)