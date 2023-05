Taliban kritisieren Ausschluss von UNO-Treffen in Katar

Bei dem Treffen in Doha unter Leitung von UNO-Generalsekretär António Guterres soll unter anderem die Situation von Frauen und Mädchen diskutiert werden, die von den Taliban systematisch unterdrückt werden. Talibanvertreter Suhail Shaheen kritisierte den Umgang mit den Taliban als "diskriminierend und ungerechtfertigt".

Die militant-islamistischen Taliban haben den Ausschluss von einem UNO-Treffen zur Lage in Afghanistan scharf kritisiert. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens im Golfemirat Katar sagte der hochrangige Talibanvertreter Suhail Shaheen der Deutschen Presse-Agentur am Montag: "Wir sollten die Möglichkeit haben, unseren Standpunkt durch Teilnahme an solchen Sitzungen zum Ausdruck zu bringen. Wie werden sie die Entscheidung umsetzen, wenn wir nicht dabei sind?"

Shaheen kritisierte den Umgang mit den Taliban als "diskriminierend und ungerechtfertigt". Die Taliban hatten im Sommer 2021 erneut die Macht in Afghanistan übernommen, werden international bisher aber nicht als legitime Regierung anerkannt.

Bei dem Treffen in Doha unter Leitung von UNO-Generalsekretär António Guterres soll unter unter anderem die Situation von Frauen und Mädchen diskutiert werden, die von den Taliban systematisch unterdrückt und in vielen Bereichen ausgegrenzt werden. Ziel des Treffens in Katar ist es, einen einheitlichen Umgang der internationalen Gemeinschaft mit der Taliban-Regierung zu finden.

Am Freitag hatte der UNO-Sicherheitsrat die Taliban mit einer Resolution einstimmig aufgefordert, ihre frauenverachtende Politik zu beenden. In dem Text forderte das mächtigste UNO-Gremium "die uneingeschränkte, gleichberechtigte, sinnvolle und sichere Teilhabe von Frauen und Mädchen in Afghanistan". Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 und dem chaotischen Abzug internationaler Streitkräfte haben die Taliban Menschenrechte drastisch eingeschränkt.

