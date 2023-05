Mit Pioniergeist zur echten Institution

Martin Nuhr ist Facharzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation, Arzt für Allgemeinmedizin und Master of Science für interdisziplinäre Schmerztherapie und leitet das Nuhr Medical Center. (c) NUHR Medical Center

Im Gespräch. Martin Nuhr ermöglicht durch ein multiprofessionelles Expertenteam und ein einzigartiges

Med-Konzept, dass jeder Patient im Nuhr Medical Center eine maßgeschneiderte Behandlung erhält.

Das Nuhr Medical Center in Senftenberg im südlichen Waldviertel feiert nächstes Jahr 70-jähriges Bestehen. Seit 2008 obliegt die ärztliche Leistung Martin Nuhr, Facharzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation, Arzt für Allgemeinmedizin und Master of Science für interdisziplinäre Schmerztherapie. Mit dem Enkel des Gründers wird das Familienunternehmen bereits in dritter Generation geführt. Über die Jahrzehnte wandelte sich der Betrieb von der Praxis über ein Institut und Ambulatorium für physikalische Medizin zu einer Institution für physikalische Therapiemaßnahmen und Rehabilitation, bei der auch Prävention und mentale Gesundheit wichtige Schwerpunkte bilden.

Herr Dr. Nuhr, demnächst feiert das Nuhr Medical Center sein 70-Jahr-­Jubiläum. Nehmen Sie uns mit auf eine kleine Zeitreise: Was waren die größten Weiterentwicklungen?

Martin Nuhr: Mein Großvater Otto Nuhr legte den Grundstein für das Nuhr Medical Center, indem er 1954 in Senftenberg das erste Gesundheitszentrum der Region gründete. Er war ein Pionier in unterschiedlichen Formen der Therapie, wie zum Beispiel der hochfrequenten Elektrotherapie. Mein Vater hat die etablierten Therapien mitgenommen, erweitert und in Form eines Ambulatoriums weiterentwickelt. Laufend wurde an der Verbesserung der therapeutischen Konzepte gearbeitet. Aber nicht nur die zweite Generation hat den Pioniergeist übernommen, sondern auch wir in der dritten Generation leben diese Philosophie und achten darauf, Altbewährtes zu behalten, gleichzeitig aber nicht an Altem haften zu bleiben, sondern bewusst den Fortschritt im Auge zu haben und innovative Entwicklungen zu integrieren. Vor allem in der Rehabilitation sind viele Schwerpunkte hinzugekommen. Früher waren wir rein auf die Musculoskeletal-Rehabilitation spezialisiert. Mittlerweile bieten wir viele weitere Reha-Programme an, wie etwa onkologische Rehabilitation und Covid-19-Rehabilitation. Somit hat sich das Nuhr Medical Center über die Jahrzehnte zur absoluten Topadresse im Gesundheits- und Rehabilitationsbereich etabliert.

Tragen Sie aktiv zur Weiterentwicklung der Behandlungsmethoden bei?

Wir sind die erste Forschungsstelle für Waldtherapie und Gesundheit der ISFT (Int. Society of Forrest Therapy). Unter meiner Leitung wird im Karl Landsteiner Institut für Physikalisch-Rehabilitative Medizin an zukünftigen Behandlungskonzepten geforscht.

Gab es nie Überlegungen, mit dem Nuhr Medical Center in den städtischen Speckgürtel zu wandern?

Wir sind immer in Senftenberg geblieben. Architektonisch hat sich zwar einiges verändert, aber selbst das moderne Nuhr Medical Center und das Nuhr Hotel wanderten keine 50 Meter Luftlinie vom Ursprungshaus. Mehrmals haben uns Consultingfirmen nahegelegt, dorthin zu gehen, wo die Kaufkraft für Gesundheitsangebote am höchsten ist, aber für mich war immer klar, dass das Nuhr Medical Center in der Region bleiben muss. Meine Mitarbeiter sind mein größtes Kapital. Ein Großteil der Belegschaft kommt aus dem Waldviertel, dem Kremser Umland und der Donauregion. Sie sind mit der Mentalität der Region vertraut. Solche Mitarbeiter finde ich nirgendwo anders. Alleine schon aus diesen Überlegungen kommt es für mich nicht in Frage, den Standort aus ökonomischen Überlegungen zu verändern.

In Zeiten des Fachkräftemangels muss man sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Welche Vorzüge bietet das Nuhr Medical Center seinem Team?

Mit der Erweiterung der Therapiemaßnahmen und Reha-Programme benötigen wir natürlich auch ein breit aufgestelltes Team. Die Zahl der Mitarbeiter wächst. In unserem multiprofessionell aufgestellten Team beschäftigen wir unter anderem Kardiologen, Neurologen, Psychologen, Psychotherapeuten, Diätologen usw. Wir sind zudem aber auch Ausbildungsstätte für Ärzte, Physiotherapeuten, medizinisch-technische Fachkräfte und Heilmasseure. Ein attraktiver Lohn ist wichtig, aber nicht mehr das Hauptargument für die langfristige Mitarbeiterbindung. Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, müssen wir ein optimales Betriebsklima und beste Arbeitsbedingungen schaffen. Bei uns sind zwar auch Teilzeitlösungen möglich, aber in erster Linie setzen wir auf Vollzeitlösungen, damit die Fachkräfte für die Patienten rund um die Uhr zur Verfügung stehen können. Zwei Drittel unserer Belegschaft ist weiblich. Umso wichtiger ist es, dieser Zielgruppe die besten Lösungen bieten zu können, um Beruf und Familie bestmöglich unter einen Hut zu bringen und zum Beispiel bei der Kinderbetreuung kompatibel zu sein. Unsere „Zuckerl“ für die Mitarbeiter:innen reichen von der „gesunden Jause“ über Unterstützung bei der Fort- und Weiterbildung bis zu einem Gesundheitsbudget für unsere Mitarbeiter, durch die diverse Therapiemaßnahmen im Haus konsumiert werden können.

Genauso wichtig ist die Zufriedenheit der Patienten. Wie meistern Sie den Spagat zwischen Spitzenmedizin und Wohlfühlatmopshäre?

Wir verfolgen die „One-Stop“-Philosophie, bei der die Patienten alles unter einem Dach finden und der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Unser Erfolgsweg führt über die personalisierte Medizin. Jede Patientin und jeder Patient erhält ein ausführliches ärztliches Gespräch mit gründlicher Untersuchung. Bei Therapie und Rehabilitation achten wir besonders auf ein einheitliches Betreuerteam. Wir arbeiten interdisziplinär und multimodal, um das Therapieziel zu erreichen. Daneben ist uns wichtig, bei der Unterkunft auf Urlaubsfeeling zu setzen, damit die Patienten bei Beherbergung und Verpflegung nicht ständig an ihre Krankheit erinnert werden und sich entspannen können. Deshalb bieten wir unseren Gästen ein Restaurant mit Haubenniveau und ein Hotel mit Vierstern-Superior-Qualität.