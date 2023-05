Für jeden die richtige Therapieform

(c) Nuhr medical center

Das Expertenteam inkludiert auch Physiotherapeuten. (c) Nuhr medical center

Trend. Im Nuhr Medical Center wird jeder Mensch als individuelle Persönlichkeit mit speziellen Bedürfnissen gesehen, daher bildet die personalisierte Medizin eine wichtige Säule.

Gerade für Unternehmer kann jeder Tag, den sie aufgrund einer Erkrankung in der Arbeitswelt fehlen, große wirtschaftliche Folgen haben. Durch die personalisierte Medizin ermöglicht das Nuhr Medical Center, dass die Patienten wieder schneller einsatzbereit sind und sich wieder voll auf ihre alltäglichen und beruflichen Herausforderungen konzentrieren können. „Unsere Formen der Therapiemaßnahmen personalisieren in der Dauer und Intensität der Therapien“, erklärt Martin Nuhr. „Ein weiterer wichtiger Faktor für den raschen Erfolg ist die geringe Fluktuation der Therapeuten innerhalb des Aufenthaltes.“

Klare Ziele anhand Diagnostik

Zur personalisierten Medizin gehört für den ärztlichen Leiter des Nuhr Medical Centers, dass jeder Patient vor Beginn einer Therapie einer eingehenden klinischen Untersuchung unterzogen wird. Auf Basis dieser Begutachtung werden die möglichen Therapieziele mit dem Patienten definiert. So lässt sich der Therapieplan exakt auf diese Ziele abstimmen. „Jede Person kommt mit einer ganz persönlichen Erwartungshaltung zu uns. Mir ist wichtig, dass offen und ehrlich analysiert wird, ob diese Ziele realistisch erreicht werden können und man nichts verspricht, was nicht eingehalten werden kann.“ Jemand, der seit 20 Jahren unter chronischen Schmerzen leidet, wird selbst trotz modernster Therapiemaßnahmen nicht in zwei Wochen vollkommen schmerzfrei sein, aber es kann ein realistisches Therapieziel sein, eine Linderung der Schmerzen auf ein adäquates Maß zu vollbringen. Bei diesen Besprechungen werden die Patienten umfassend über Art und Form der Erkrankung und deren Ursachen aufgeklärt. Dadurch können sie die geplanten therapeutischen Maßnahmen viel besser nachvollziehen und werden zudem auf die aktive Mitarbeit und die Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit sensibilisiert.

Individuelle Intensität

Ein weiterer wichtiger Punkt des Nuhr-Med-Konzeptes betrifft die Adaption der Intensität auf Alter und Begleiterkrankungen der Patienten sowie auf den Status quo der Erkrankungen. „Einen akuten Rückenschmerz behandelt man anders als chronischen Rückenschmerz“, sagt Nuhr. „Wir setzen dabei auf einen multimodalen und multiprofessionellen Ansatz, bei dem neben der medikamentösen Schmerztherapie auch physikalisch-rehabilitative Maßnahmen und Formen der aktiven Bewegungstherapie zum Zug kommen.“

Im Nuhr Medical Center gibt es somit parallel zum interdisziplinären Fachärzteteam mit spezieller Schmerztherapie-Ausbildung auch einen Pool an Physiotherapeuten, Psychologen, Heilmasseuren, Sportwissenschaftlern und diplomierten medizinischen Fachkräften. „Unser Med-Konzept sieht auch den engen Austausch zwischen den jeweiligen medizinischen Fachbereichen während des Aufenthaltes der Patienten vor, um die Effiktivität der Therapie zu beschleunigen“, so Martin Nuhr.