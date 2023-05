Leserbrief zu Übungszwecken

Ab der dritten Klasse Gymnasium wird das mit der Schule ja wirklich knifflig. Für die Eltern nämlich.

Soll ich dem Jüngsten zum Beispiel in Mathematik helfen, muss ich mich vorher selbst erst ziemlich lang durch die Erklärung im Buch gfretten, während er am Handy chillt. Selbst wenn ich es dann halbwegs verstehe, kann ich es ihm meistens nicht ordentlich erklären. In Englisch sehe ich zwar meistens, dass something nicht stimmt, weiß aber auch nicht, what exactly. Und wenn er in Französisch Hilfe braucht, reagiere ich wie ein ­echter Franzose: ich hole meine Warnweste, klopfe auf einen Topfdeckel und stürme auf die Straße davon.

Um so froher bin ich, als er neulich mit dem Stoff für die nächste Deutsch-Schularbeit zu mir kommt. „Wir müssen einen Leserbrief schreiben“, sagt er und legt mir einen Zettel hin. Dazu muss man wissen, dass ich zwar noch nie in meinem ganzen Leben einen Leserbrief geschrieben habe. Dafür aber ein paar Jahre lang die Leserbriefseite betreut habe: „Ja, da kenne ich mich aus“, sage ich also mit einiger Überzeugung und Erleichterung. Wir suchen dann in der aktuellen „Presse“ zu Übungszwecken einen Artikel von der Sportseite, und er konzipiert ein Schreiben an die Redaktion. Er spricht den Verfasser mit „Sehr geehrter . . .“ an, versichert gleich zu Beginn, dass es ihm um „konstruktive Kritik“ gehe und er den Redakteur „in keinster Weise beleidigen“ wolle.

Um dann zu schreiben, dass man Dominic Thiem doch bitte noch etwas Zeit geben solle, bevor man ihn endgültig abschreibe. Mit der Bitte, „diese Anregungen doch künftig zu berücksichtigen“, schließt das Schreiben. Mich hat es dazu ­jedenfalls nicht gebraucht. Nur gut zu ­wissen, wie höflich er sein kann. Wir sollten vielleicht öfter schriftlich ­miteinader verkehren.

>> Mehr Kolumnen auf DiePresse.com/randerscheinung

("Die Presse Schaufenster" vom 28.04.23)