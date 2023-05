Leipzig. Wo Musik den Ton angibt

Die Musikstadt begeistert mit hochkarätigen Festivals.

Leipzig ist eine Stadt voller Musikgeschichte, die mit Leidenschaft gelebt wird. Viele namhafte Künstler sind durch ihr Leben und künstlerisches Schaffen eng mit der Stadt verbunden und werden hier alljährlich mit erstklassigen Festivals gefeiert. Der musikalische Terminkalender ist rekordverdächtig und macht Leipzig zum Anziehungspunkt für Klassikfans aus aller Welt. Bach, Mendelssohn und Mahler stehen dabei dieses Jahr im Zentrum der Festivals.

Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons mit dem Gewandhausorchester. (c) Gert Mothes

Neuer Kontext für Bach

Alljährlich im Juni wird im Rahmen des Bachfestes Leipzigs berühmter Thomaskantor geehrt. 2023 steht der 300. Jahrestag von Bachs Berufung im Mittelpunkt. Unter dem Motto „BACH for Future“ werden seine Meisterwerke in neuen Kontexten präsentiert – mit Bachfest-Debütanten, neuen Formaten und Neuinterpretationen altbekannter Werke. So gesellen sich zur Crème de la Crème der Bachinterpreten auch junge Ensembles. Weitere Veranstaltungen wie Open-Air-Konzerte auf der „BachStage“ auf dem Marktplatz, Vorträge und Konzertfahrten bereichern das vielfältige Programm.

Oper Leipzig auf dem Augustusplatz. (c) Philipp Kirschner

Mendelssohn-Festtage

Felix Mendelssohn Bartholdys Leben und Wirken in Leipzig wird jährlich mit den Mendelssohn-Festtagen gewürdigt. Diese finden in Kooperation von Mendelssohn-Haus und Gewandhaus rund um den Todestag des Komponisten, den 4. November, mit prominent besetzten Konzerten in beiden Häusern statt. Bei Kammermusik- und Chorkonzerten, Liedermatineen sowie „Großen Concerten“ stehen in diesem Jahr u. a. Werke von Mendelssohn, Mahler, Beethoven, Bach und Fanny Hensel auf dem Programm. Mit dabei sind neben der Präsidentin der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung, Elena Bashkirova, weitere namhafte Größen wie Sir András Schiff, Magdalena Kožená und Georg Nigl.

Thomanerchor Leipzig vor der Thomaskirche. (c) Philipp Kirschner

Festivals von Gewandhaus und Oper

Den Festivalkalender bereichern Gewandhausfesttage und Opernfesttage im jährlichen Wechsel. Im Mai 2023 steht das Gewandhaus im Zeichen Gustav Mahlers und feiert vom 11. bis 29. Mai das Mahler-Festival. 2025 wird Schostakowitsch im Mittelpunkt der Gewandhausfesttage stehen. An der Oper heißt es vom 21. bis 29. Juni 2024 „Leipzig tanzt!“, wenn international renommierte KünstlerInnen und Compagnien der Ballett- und Tanzlandschaft nach Leipzig kommen, um diese Kunstform als Symbiose aus Tanz, Musik und Emotionen zu feiern. Es tanzen unter anderem die Akram Khan Company, das Slowenische Nationalballett Maribor sowie natürlich das Leipziger Ballett.

Weitere Infos zu den Festivals und Reiseangebote inklusive Tickets gibt es unter: www.leipzig.travel/musikstadt