Der deutsche Grüne, der sich das "N-Wort" nicht nehmen ließ

Der deutsche Lokalpolitiker Boris Palmer sagte schwer Beleidigendes. Erst berief er sich auf die Literatur, dann verglich er sich mit den Opfern der Shoa. Die Grünen haben ein Problem weniger.

Die Szene, festgehalten auf einem Handyvideo: Ein junger Mann tritt mit Mikrofon an Boris Palmer heran. Seine Haut ist schwarz. „Sag‘ mir das bitte ins Gesicht“, fordert er den 50-Jährigen auf, hält ihm das Mikro hin. Der lässt sich nicht zweimal bitten. „Ich sage Neger, weil…“, sagt Palmer, der Rest geht in wütenden Schreien unter. Dann blickt er dem Mann vor ihm direkt in die Augen. „Ich sage Neger.“

Es ist der Anfang vom Ende des grünen Teils der Karriere des Lokalpolitikers aus Baden-Württemberg, der sich in Deutschland aus der politischen Kreisliga in die größten Talkshows provoziert hat. Wenn die Fernsehleute einen Grünen brauchten, der verlässlich etwas sagt, das Grüne normalerweise nicht sagen, riefen sie Palmer an. Nun können sie ihn nur noch als Oberbürgermeister der 90.000-Einwohner-Stadt Tübingen ankündigen. Boris Palmer ist am Montag aus der grünen Partei ausgetreten. Der Eklat, der dazu führte, passierte am Freitag.

Palmer provoziert in Rede an Goethe-Universität in Frankfurt