Zum 150-jährigen Jubiläum der Wiener Weltausstellung zeigt das Technische Museum eine Ausstellung, die den Anteil von Frauen an der industriellen Revolution in ein neues Licht setzen soll.

Der „Frauenpavillon“ bei der Wiener Weltausstellung 1873 war ein historischer Schritt. Erstmals wurde öffentlich wahrgenommen, welchen Anteil die Arbeit von Frauen an der Industrialisierung hatte. Seitdem hat sich vieles getan, in mancher Hinsicht aber auch wenig.

Während der Frauenanteil bei den Studierenden bei zwei Drittel liegt, stagniert ihr Anteil bei den MINT-Studienfächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) seit 2007 konstant. Nur ein Drittel der Studierenden in diesen Fächern sind Frauen, beim Ingenieurwesen ist es gar nur ein Fünftel. Um jungen Mädchen und Frauen neue Perspektiven auf scheinbar bekannte Tätigkeitsfelder zu eröffnen, will das Technische Museum nun zum 150-jährigen Jubiläum der Wiener Weltausstellung den Fokus wieder auf Frauen in der Technik lenken.

Seidenraupen-Zucht und Fließband-Arbeit

Zwischen 3. Mai und 2. Juli widmet sich die Ausstellung „Women at Work“ den Pionierinnen auf dem Gebiet der Technik. Gezeigt werden Exponate aus dem „Frauenpavillon“ der Wiener Weltausstellung - und davon gibt es reichlich. Der Andrang bei der sogenannten „additionellen Ausstellung“ 1873 war groß: Von ursprünglich 300 geplanten Quadratmetern musste die Ausstellungsfläche auf 500 Quadratmeter vergrößert werden.

Eine multimediale Online-Ausstellung mit rund 1000 Digitalisaten soll die aktuelle Ausstellung „Women at Work" dauerhaft ergänzen. Die Arbeit des 1866 gegründeten Wiener Frauen-Erwerbs-Vereins ist ebenso Thema, wie die 1874 gegründeten kunstgewerblichen Schulen für Frauen in Wien. Wer die Ausstellung vor Ort besucht, kann außerdem einen Film zum Thema sehen. Der Festsaal des Technischen Museums wird zu diesem Zweck zum ersten Mal multimedial bespielt.

Teil der Ausstellung ist auch die „verborgene“ Arbeit von Frauen hinter den Kulissen der renommierten Weltausstellung. „Es geht darum, das Unsichtbare sichtbar zu machen“, erklärt Kuratorin Martina Griesser- Stermscheg. Während die Arbeit von Frauen als Seidenraupen-Züchterinnen, Näherinnen oder Fließbandarbeiterinnen im „Frauenpavillon“ 1873 gezeigt wurden, war das wahre Ausmaß ihrer Tätigkeit noch viel größer. Als Hilfsarbeiterinnen schleppten sie etwa schwere Ziegel für den Bau der Ausstellung und das bei deutlich geringerer Bezahlung, als ihre männlichen Kollegen. Zudem errichteten sie abends noch unbezahlte Heimarbeit.

„Die Zeit der klassischen Männerberufe ist vorbei"

Frauen waren anno dazumal besonders beliebte Arbeitskräfte - nicht aber aus feministischen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen, erklärt Peter Aufreiter, Generaldirektor des Technischen Museums, bei der Präsentation der Ausstellung am Dienstag. Sie waren schlichtweg günstiger. Zudem wurden ihnen besondere Eigenschaften wie „Sorgfalt“ und „Geduld“ zugeschrieben, die bei der Arbeit in der Fabrik gerne gesehen waren.

Mit den Rollenbildern wie diesen gelte es zu brechen, sagt Frauenministerin Susanne Raab: „Die Zeit der klassischen Männerberufe ist vorbei. Jede Frau muss die Möglichkeit haben, jeden Beruf zu ergreifen, auch Führungspositionen.“ Als Frauenministerin dürfe sie sagen: „Die besten Köpfe sind Frauen."

Auch bei der kommenden Weltausstellung in Osaka (Japan) werde es wieder eine Art „Frauenpavillon“ geben, kündigt Ursula Plassnik, Ex-Außenministerin und Österreichische Regierungskommissärin für die „Expo 2025" am Dienstag an. Dabei wünsche sie sich eigentlich, dass das Thema „Frauen“ in der Gesellschaft heutzutage keine separate Betrachtung mehr benötigen würde. Es sei „erschreckend“, wie viele Parallelen zu 1873 es auch heute noch gebe.

