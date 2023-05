Hat Gold sein Versprechen gehalten?

(c) Andy Lane

Sparer hoffen, mit Gold ihr Vermögen in der Krise zu schützen, denn das Edelmetall gilt seit Jahrhunderten als Wertspeicher.



In welcher Form empfiehlt sich Gold zur Absicherung? Woher wird die Nachfrage in Zukunft kommen? Kann Gold Europa und den Europäern helfen, den Sturm zu überstehen?

Am 22. September findet der erste Vienna Gold Summit mit spannenden Themen und hochrangigen Gästen statt - wir laden Sie herzlichen ein bei folgendem Programm im Livestream mit dabei zu sein:

17 Uhr: Begrüßung Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer „Die Presse“ und Gerhard Starsich, Generaldirektorder Münze Österreich AG



17:05-17:35 Uhr: Keynote Ruth Crowell, CEO der London Bullion Market Association (LBMA)



17:35-18:05 Uhr: Impulsstatement Monika Rosen, Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft



18:05-18:55 Uhr: Podiumsdiskussion moderiert von Maggie Childs, Gründerin Home Town Media