Afrikas Schuldenboom: Europas Steuergeld für Chinas Rendite

Seit 2000 hat Afrika seine Schuldenlast verdoppelt. Nun beginnen die ersten Staaten zu wackeln. Aber wer ist in der Pflicht? Das billigeste Geld kam jedenfalls aus dem Westen. Damit subventionierten die Steuerzahler auch die satten Gewinne privater Investoren und chinesischer Banken mit.

Wien. Afrika wächst. Nirgendwo wird das anschaulicher, als in der nigerianischen Hauptstadt Lagos. Wieviele Menschen hier wirklich leben, können Statistiker seit Jahren schon nur noch schätzen. Offiziell sind es heute 20 Millionen Menschen, 5000 sollen jeden Tag dazukommen. Bis 2050 hätte die Metropole damit 90 Millionen Einwohner und Nigeria würde zum bevölkerungsreichsten Land nach Indien und China.

Nigerias Wachstum und sein starker Trend zur Urbanisierung ist typisch für den gesamten Kontinent. In den nächsten Jahrzehnten werden die meisten neuen Millionenstädte nicht in Asien, sondern in Afrika entstehen, erwarten Demografen. Um die notwendige Infrastruktur zu finanzieren, sind und waren die afrikanischen Staaten nach dem Schuldenschnitt der Nullerjahre wieder auf der Suche nach Geldgebern. Die öffentlichen Schulden des Kontinents haben sich bis 2020 verdoppelt. Seit der Pandemie wackeln die ersten Staaten und die Gläubigersind uneins, wer dafür verantwortlich ist.

Schulden steigen stark an

Afrikas Schuldenboom der 2010er ist leicht in Zahlen zu fassen: Während im Jahr 2000 gut 50 Kredite mit einem Volumen von rund zehn Milliarden US-Dollar (9,1 Mrd. Euro) aufgenommen wurden, waren es 2020 über 80 Kredite mit einem Volumen von mehr als 80 Mrd. Dollar. Der größte Treiber waren Chinas Banken, die neu als Financier auf den Kontinent gekommen sind. In manchen Jahren haben sie Viertel bis zur Hälfte der neuen Kredite am Kontinent gestellt. China wurde aus dem Stand zum größten bilateralen Geldgeber Afrikas.

Entsprechend groß sind die Erwartungen an den umstrittenen Kreditgeber auch jetzt, da viele Länder Probleme bekommen, ihre Schulden zurückzuzahlen. In einigen Ländern wie Angola oder Äthiopien habe China wirklich eine kritische Größe als Geldgeber erreicht, haben Forscher der Universität Oxford herausgefunden. Nach Angaben der Johns hopkins Universität hat die Volksrepublik zwischen 2000 und 2022 beinahe 3,5 Milliarden Dollar an zinsfreien Krediten an afrikanische Staaten abgeschrieben. Doch diese Kredite sind die große Ausnahme. Denn die meiste Zeit hat China als Geldgeber in Afrika sehr gut verdient.

Zu diesem Schluss kommt das deutsche Institut für Weltwirtschaft (IfW). Die Kölner Ökonomen haben sich angesehen, zu welchen Konditionen Afrika seit 2000 Kredite aufnehmen konnten – und wer dafür bezahlt.

Das Ergebnis: Für die afrikanischen Staaten gab es auch in den letzten zwanzig Jahren kein billigeres Geld, als vom Steuerzahler subventionierte Kredite aus dem Westen. Staaten wie Österreich, Deutschland, Japan oder auch multinationale Institutionen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds erhielten im Schnitt nur 1,1 Prozent an Zinsen.

China nahm verglichen mit anderen öffentlichen Gläubigern deutlich mehr ein. Im Schnitt setzte Peking 3,2 Prozent Zinsen an. Am privaten Kapitalmarkt haben sich die Investmentfonds und andere Käufer afrikanischer Staatsanleihen ihr Kapital sogar mit bis zu zehn Prozent verzinsen lassen. Im Schnitt lag die Verzinsung privater Investoren bei 6,2 Prozent.

Gewinne querfinanziert aus dem Westen

Problematisch ist dabei weniger die wachsende Zinslücke zwischen privaten und öffentlichen Krediten an afrikanische Staaten, „denn öffentliche Geldgeber haben oftmals auch einen politischen Auftrag und das Ziel, afrikanischen Staaten in ihrer Entwicklung zu helfen“, sagt Christoph Trebesch, Forschungsdirektor und Schuldenforscher am IfW Kiel. Bedenklich sei vielmehr, dass „zahlreiche Länder wie etwa Ägypten oder Kenia sich gleichzeitig Geld sowohl bei privaten Anlegern als auch in großem Umfang bei öffentlichen Geldgebern leihen, sodass mit den günstigen Krediten aus öffentlicher Hand – also letztlich Steuergeld – die hohen Renditen privater Investoren wie Hedgefonds querfinanziert werden. Dasselbe gilt für chinesische Kredite afrikanischer Länder, die teilweise mithilfe günstiger Entwicklungskredite aus dem Westen bedient werden.“

Wäre falsch, China alleine den schwarzen Peter in Afrika zuzuschieben. Seit 2019 stand das Land bei der Kreditvergabe merkbar auf der Bremse. Doch mit dem symbolhaften Streichen von der Handvoll Krediten, an denen Peking ohnedies nichts verdient hat, wird es auch für die Volksrepublik nicht getan sein.