Riechstoff: Die Rose und ihr maskulines Pendant

Es gibt Düfte denen man ein bisschen Zeit geben muss. Und es gibt Frühblüher.

Nun kann man lang über die Duftpyramide referieren, die flüchtigen Kopf-, die lang anhaltenden Basisnoten und so weiter. Die Entscheidung darüber, ob nun ein Parfum in den Warenkorb ­wandert oder nicht, wird dennoch in wenigen ­Sekunden getroffen. Darum packen Parfümeure lieber ihre besten Argumente in die Wolke, die direttissimo aus dem Vaporisateur herausdüftelt. Das ist schade, wenn man sich komplexere, etwas umständlichere Konstruktionen anschaut.

Etwa den Neuzugang in der Familie der „Eaux Rêvées“ von Sisley, nämlich „Eau Rêvée d’Hubert“: eine olfaktorische Hommage an den verstorbenen Hubert d’Ornano und seine Lieblingsblume, die Geranie. Sie gilt als maskuline Entsprechung zur Rose, ist darum in vielen Herrendüften zu finden. Die spezielle Art, die für diese ­Komposition verwendet wurde, soll einen ­minzigen Charakter haben – was hier durch eine etwas aufdringliche Minznote in der Ouvertüre unterstrichen wird. Erst wenn diese sich verflüchtigt, wird Huberts Traumwasser, kreiert von Alexis Dadier, ein herber, grüner Fougère-Duft, dem man eben ein bisschen Zeit geben muss.

Keine Umschweife macht hingegen das „Rose Water & Vanilla“-Cologne von Jo Malone London. Was versprochen wird, das bekommt man, und zwar auf Anhieb, in die Nase gepfeffert: einen blumigen Gourmand-, einen zuckersüßen Rosenduft, der – warum bloß – an eine Fülle pastelliger Zuckerwatte denken lässt. Und das in, ­sagen wir, nicht einmal zwei Sekunden.

("Die Presse Schaufenster" vom 28.04.2023)