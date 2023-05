ReOil® – Recyclingtechnologie für Altkunststoffe

Nachhaltigkeit. Adieu, fossile Denkweisen: Als verlässliche Partnerin der österreichischen Energieversorgung treibt die OMV innovative Recyclingtechnologien, Kreislaufwirtschaft und die Energiewende voran. Der nachhaltige Blick auf den Kunststoffsektor wird zum entscheidenden Schritt hin in Richtung CO₂-arme Zukunft und zum Treiber für Kreativität und neue Blickwinkel.

Bereit für neue Horizonte: Bis spätestens 2050 will OMV ein Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen sein. Die Entwicklung und Nutzung neuer Technologien sind dabei wichtige Hebel, mit denen das Unternehmen den Herausforderungen des Klimawandels begegnen und die eigene wirtschaftliche Stärke ausbauen will. Auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen Unternehmen für Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe konzentriert sich OMV dabei auf die Kreislaufwirtschaft und nutzt mehr als 60 Jahre Unternehmenserfahrung. Die im März 2022 vorgestellte Strategie 2030 ist die Basis für die Transformation.

Recycling, neu erfunden

„Wenn wir den Lebensstandard erhalten wollen, müssen wir zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise übergehen. Aus diesem Grund haben wir uns zum Ziel gesetzt, Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden“, beschreibt Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV, die künftige Ausrichtung. Zusammen mit der Kunststoffherstellertochter Borealis treibt das Unternehmen den Übergang hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft voran.

ReOil® – eine Innovation

Um Kunststoffe wiederzugewinnen und Abfälle zu minimieren, hat OMV ReOil® entwickelt. Das chemische Recyclingverfahren ist international wegweisend und stellt eine ideale Ergänzung zum gängigen mechanischen Recycling dar.

Wertstoff aus dem Reaktor

Beim ReOil®-Projekt in der Raffinerie Schwechat bei Wien gewinnt OMV aus gemischten Altkunststoffen Pyrolyseöl und in der Folge petrochemisches Rohmaterial für die Produktion von Neukunststoffen bei Borealis. Eine ReOil®-Demonstrationsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 16.000 Tonnen Altkunststoffen pro Jahr befindet sich derzeit im Bau und soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen. Ziel der OMV ist die Errichtung einer wirtschaftlich tragfähigen großtechnischen Anlage mit einer Kapazität von bis zu 200.000 Tonnen pro Jahr am Standort Schwechat bis 2027. Dadurch wird die Abhängigkeit von natürlichen fossilen Ressourcen weiter verringert – gleichzeitig sinken die Treibhausgasemissionen im Vergleich zur Kunststoffherstellung basierend auf fossilen Rohstoffen.

Kooperation: OMV und Wood

Die OMV und Wood, ein weltweit führendes Beratungs- und Engineering-Unternehmen im Bereich Energie und Materialien, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine exklusive Kooperationsvereinbarung für die kommerzielle Lizenzierung der OMV-eigenen ReOil®-Technologie zu schließen. Die OMV und Wood beabsichtigen, die OMV-eigene ReOil®-Technologie zusammen auf den Markt zu bringen und das Potenzial für die Integration einiger anderer komplementärer Technologien von Wood auszuloten.