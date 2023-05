Klima-Demos wie am Dienstag polarisieren nicht nur in der Politik.

Klima-Demos wie am Dienstag polarisieren nicht nur in der Politik. APA/Eva Manhart

Türkis-Blau greift die Letzte Generation frontal an, Rot-Pink schießt sich auf den Bund ein, die Wiener Grünen auf die Bundes-ÖVP.

Die Letzte Generation hat Dienstagfrüh ihre dritte Demonstrationswelle in Wien gestartet: Mehrere Mitglieder klebten sich am Währinger Gürtel an der Fahrbahn fest. Das sorgte postwendend für enorme Staus und heftige Reaktionen – nicht nur der Autofahrer.

ÖVP