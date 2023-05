Snoop Dog und Ryan Reynolds: Pokale statt Oscars oder Grammys

Ryan Reynolds will einen eigenen Eishockey-Club in der höchsten Liga.

NHL-Klub Ottawa Senators steht zum Verkauf, US-Rapper Snoop Dogg und Schauspieler Ryan Reynolds bieten mit. Das „Märchen“ des AFC Wrexham dient Kanada als Vorbild.

Ottawa. Nordamerikas Entertainmentbranche staunt. Dabei geht es weder um Emmys oder Oscars noch um spektakuläre Filmprojekte, sondern um Auftritte zweier Größen, die weit über Vinyl oder Kinosaal hinausreichen. Es gibt ein höchst prominentes Interesse am Kauf des Eishockeyklubs Ottawa Senators. Das Team der National Hockey League (NHL), das in Kanadas Hauptstadt firmiert, steht zum Verkauf.

Auf der einen Bieterseite steht Rap-Impresario Snoop Dogg, der sich dem Konsortium um den in Los Angeles ansässigen Geschäftsmann Neko Sparks angeschlossen hat. Auf der anderen taucht der kanadische Hollywoodstar Ryan Reynolds auf, der für die Remington-Gruppe als Zugpferd dient – aber beide Parteien sollen Offerte vorbereiten.

Dabei handelt es sich um einen stolzen Ausrufungspreis. In Zeiten aber, in denen für englische Fußballklubs wie Chelsea (fünf Mrd. Euro, Todd Boehly) oder Manchester United (5,65 Mrd. Euro, Angebot von Katar-Scheich Jassim bin Hamad al-Thani) astronomische Summen im Raum stehen, mutet er für das Puck-Idyll im „Tire Centre“ als Schnäppchen an.