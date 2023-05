Wie lang noch fallen die Immo-Preise?

Seit Ende 2022 fallen die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser. Wartend stehen sich Käufer und Verkäufer mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen gegenüber. Einer wird von seinen Wünschen abrücken müssen.

Ende des vergangenen Jahres kam die Rallye der Immobilienpreise zum Erliegen. Wohneigentum verbilligte sich im Schlussquartal österreichweit um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal – der stärkste Quartalsrückgang seit Anfang 2011. Sorge um einen größeren Einbruch machte sich breit. In welche Richtung geht es nun?

Neuste Daten zeichnen ein ambivalentes Bild. Der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zufolge gingen die Preise im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal abermals um 0,4 Prozent zurück. „Das sorgt sicherlich für Erleichterung, aber für eine Entwarnung ist es zu früh“, sagte Matthias Reith, Analyst der Raiffeisen Bank International (RBI), zur „Presse“.

Der Markt spreizt sich auseinander

Dabei entkoppelt sich die regionale Preisentwicklung vom innerösterreichischen Preisgefälle. Abseits der Bundeshauptstadt gingen die Preise im vergangenen halben Jahr mit 2,1 Prozent etwas geringer zurück als in Wien, wo sich Wohneigentum um 2,6 Prozent verbilligte. In Wien lagen die Preise in den vergangenen Jahren jedoch prinzipiell höher als in den anderen Bundesländern.

Den Gegenwind bekommen alle Kategorien zu spüren – mit einer Ausnahme: