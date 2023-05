King Charles wird am Samstag in einer offiziellen Zeremonie gekrönt. Was die Zuschauer erwarten wird, was Harrys Besuch aussagt, wie es um die Monarchie steht und wie sich Charles bisher als König gemacht hat, das besprechen wir in dieser Folge.

Gast: Irene Zöch, Thomas Vieregge

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: Inter-Pathé, Gaara 5651

