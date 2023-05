Allergisches Asthma startet meist in der Kindheit

Test für zu Hause. Trockener Husten, Kurzatmigkeit und ein Engegefühl in der Brust? Dann sind Sie wahrscheinlich AsthmatikerIn? Ein neuer, präziser Allergietest für zu Hause schafft Klarheit und hilft dabei, die Auslöser für allergisches Asthma zu ermitteln.

Laut WHO gibt es einen weltweiten Anstieg von chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma und in der westlichen Welt ist Asthma bereits die häufigste chronische Erkrankung. Auch in Österreich leiden bereits sieben Prozent der Bevölkerung an Asthma – vor allem Kinder sind betroffen. Warum ist das so?

Früherkennung möglich

„Allergien zeigen sich oft schon früh, zum Beispiel in Form von Ekzemen bei Säuglingen. Ekzeme im Säuglingsalter können später zu Nahrungsmittelallergien, Heuschnupfen und Asthma führen. Dieses oftmals beobachtete Fortschreiten von allergischen Erkrankungen wird in der Medizin als ‚allergischer Marsch‘ bezeichnet“, erklärt Christian

Lupinek, der medizinische Leiter des österreichischen Allergiediagnostik-Unternehmens 7DROPS.

Allergisches Asthma ist die häufigste Form von Asthma: etwa 60 Prozent aller AsthmapatientInnen leiden daran. Allergisches und nicht-allergisches Asthma weisen die gleichen Symptome auf. Klassische Auslöser von allergischem Asthma sind Allergene wie Pollen, Hausstaub oder Schimmelpilzsporen. Aber auch Hunde und Katzen können Auslöser sein – zum Beispiel durch Hautschuppen, Speichel und Urin. Kann man die Entwicklung von allergischem Asthma aufhalten? Es gibt verschiedene medizinische Ansätze dazu, zum Beispiel die Vermeidung des auslösenden Allergens, eine allergenspezifische Immuntherapie und die frühe Behandlung von Ekzemen im Säuglingsalter. Um so früh wie möglich die richtigen Schritte einzuleiten, müssen die

Allergieauslöser identifiziert werden. Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten – vom klassischen Hauttest über Provokationstest bis hin zu deutlich präziseren und weniger unangenehmen Bluttests.

7DROPS ist ein österreichisches ISO-zertifiziertes Unternehmen, das solch einen Bluttest auf molekularer Basis für zu Hause anbietet. PatientInnen ersparen sich lange Wartezeiten beim Facharzt oder im

Allergiezentrum. Dazu kommt, dass die von der Krankenkasse bezahlten Tests selten alle Auslöser abdecken. Reagiert man auf etwas, das nicht zu dieser Liste an Auslösern zählt, tappt man weiter im Dunkeln. Mit nur einem Fingerpiks werden 295 Allergieauslöser auf einmal getestet, zum Beispiel: Baum-, Gräser- und Kräuterpollen, Hausstaubmilben, Allergene von Hund, Katze, Pferd und weiteren Tieren sowie verschiedene Schimmelpilzsporen. Aber auch Nahrungsmittelallergien werden mit dem Test made in Austria ermittelt.

Abhilfe schaffen

Sobald die Allergie- bzw. Asthmaauslöser ermittelt wurden, können konkrete Schritte zur Prävention oder Behandlung der Symptome eingeleitet werden. Fachärzte und Fachärztinnen verschreiben in der Regel Langzeitmedikamente wie Kortisonsprays und Inhalatoren, aber auch Bedarfsmedikamente bei akuter Verschlechterung des allergischen Asthmas. Zusätzlich helfen Anpassungen des Lebensstils dabei, Asthma im Zaum zu halten: Wichtig ist vor allem ein rauchfreies Umfeld, denn Passivrauch ist ein starker Auslöser für Asthmaanfälle. Auch die Ernährung spielt eine Rolle: Es wird empfohlen, bewusst Obst,

Gemüse und Vollkornprodukte zu essen, um Symptome zu mindern und das Wohlbefinden zu steigern.

