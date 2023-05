Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

EU will Munitionsproduktion ankurbeln: Die EU will die Produktion von Munition mit einer Milliarde Euro fördern. Das sei eine gute Nachricht für die Ukraine, stärke aber auch die europäischen Verteidigungsfähigkeiten, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstagabend. Mehr dazu

Selenskij erfuhr aus Nachrichten von US-Datenleck: "Ich bin vorab nicht aus dem Weißen Haus oder dem Pentagon informiert worden", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij in einem Interview mit der "Washington Post". Mehr dazu

Zwölf Millionen Kinderehen pro Jahr: Nach Schätzungen des UNO-Kinderhilfswerks Unicef ging der Anteil der Kinderehen in den vergangenen fünf Jahren zwar von 21 auf 19 Prozent zurück. Globale Krisen wie bewaffnete Konflikte, Wirtschaftskrisen oder klimabedingte Katastrophen bedrohten diese positive Entwicklung aber. Mehr dazu

Wer will die "Zeit im Bild" hinter der Paywall sehen? Die neuen Regeln für den ORF behindern einen funktionierenden Medienmarkt. Dahinter steckt kein politisches Versagen, sondern langfristiges Kalkül, schreibt Chefredakteur Florian Asamer in seinem Leitartikel. Mehr dazu

Was Sie über die Krönung von King Charles wissen sollten: King Charles wird am Samstag in einer offiziellen Zeremonie gekrönt. Was die Zuschauer erwarten wird, was Harrys Besuch aussagt, wie es um die Monarchie steht und wie sich Charles bisher als König gemacht hat, das besprechen wir in der aktuellen Folge unseres "Presse"-Podcasts. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über die Verhaftung aller Gewerkschaftsführer in Deutschland. Mehr dazu