Heute vor... im April: Der falsche Hofrat

Welche Dreistigkeit: Zwei Männer sammelten Spenden für den (gar nicht geplanten) Bau eines Spitals.

Neue Freie Presse am 30. April 1923

Zwei Männer, die unter der Maske achtbarer Beamten für wohltätige Zwecke gesammelte Gelder veruntreuten, wurden von der Polizei dingfest gemacht.

Es sind dies der Versicherungsagent Moritz Sudra und der bereits siebenmal bis zu zwei Jahren vorbestrafte Reisende Mayerhofer. Mit Legitimationen des Landesverbandes für Kriegsinvalide ausgestattet, warben sie Mitglieder und sammelten Spenden für den (gar nicht geplanten) Bau eines Spitals, waren sehr zudringlich, nahmen aber nur Beträge von 100.000 K. auf­wärts. Für ihre Tätigkeit hätte ihnen der Verband 30 Prozent Provision zugesichert.

Um die Gebefreudigkeit der Parteien anzuspornen, stellten sich die beiden als Beamte vor; speziell Sudra, ein 71jähriger Greis, der ein sehr würdiges Aussehen vortauschte liebte es, sich als „Hofrat" oder „Oberfinanzrat" einzuführen. Ihr luxuriöses Leben fiel jedoch auf und Beobachtungen führten zur Feststellung, daß diese beiden in den letzten zehn Tagen mehr als drei Millionen Kronen an eingesammelten Geldern für sich verwendet, eine Anzahl Spenden überhaupt nicht in die Kontroll­listen eingetragen hauen. Sie wurden verhaftet.

Warnung der Polizei wegen des 1. Mai

Die Zeitung schrieb: Wir können es sehr wohl verstehen, dass es für die Sozialdemokratie eine sehr bittere Pille ist, wenn der Umzug des ersten Mai nunmehr verboten wird.

Neue Freie Presse am 29. April 1933

Es ist ein schwerer Zweifrontenkrieg, den die Regierung zu führen hat. Sie kämpft auf der einen Seite gegen die Nationalsozialisten und auf der anderen gegen die Sozialdemokraten. Sie will weder nach rechts noch nach links Kompromisse schließen, ihre Haltung hat sich im Laufe dieser Wochen eher verschärft, als gemildert; das "ehebaldigst" des Bundespräsidenten ist vorläufig ein Tropfen demokratischen Oels geblieben, der auf dem heißen Stein des politischen Kampfes verdunstet.



Der Eindruck ist nicht abzuweisen, es wird noch sehr lange dauern, ehe das Ueberwiegen des Autoritätsstandpunktes aufhören wird zugunsten des Parlamentarismus, der sich schließlich immer wieder als unentbehrliches Korrektiv bewährte. Zweifellos, die Regierung hat in diesen fünfzig Tagen mit Aufbietung starker Energien gearbeitet und eigentlich müßte die Opposition in mancher Richtung die Tätigkeit des Kabinetts begrüßen. Infolge dieser Aktivität braucht sie manche schwerwiegende Verantwortung nicht zu tragen, die sie sonst hätte auf sich nehmen müssen. Erwähnen wir gleich die dornigsten Probleme, die Bankensanierung und die Bundesbahnen. Wie konnte die Sozialdemokratie ausweichen, wenn sie vor der offenkundigen, vor der unabweislichen und unverschiebbaren Krise gestanden wäre, ganz ebenso wie in den Fällen der Vergangenheit? Hätte sie nein zu sagen vermocht, war es für sie denkbar, große Unternehmungen zu vernachlässigen, konnte irgend eine Partei, die sich als republikanisch bezeichnet, auf die Dauer zusehen, wie die Bundesbahnen immer tiefer in Schwierigkeiten, in finanzielle Schwäche hineinschlittern; wie der Wiederaufbau durch diese abnormen Zustände verzögert wird, die heute noch keineswegs völlig behoben sind?



Nun hat die Regierung die ganze Last auf sich genommen und sie erklärt, sie sei fest und unverrückbar entschlossen, den von ihr als richtig erkannten und von der großen Mehrheit des Volkes gebilligten Weg mit leidenschaftsloser, aber harter Beharrlichkeit weiter zu gehen, bis die Erneuerung Oesterreichs gegen alle Widerstände gesichert und auf festen Grundlagen aufgebaut sei. (...)



Wir können es sehr wohl verstehen, daß es für die Sozialdemokratie eine sehr bittere Pille ist, wenn der Umzug des ersten Mai, den sie seit vierundvierzig Jahren gefeiert hat, nunmehr verboten wird. Allein, selbst der beste Freund der Sozialdemokratie müßte ihr abraten, die sonst geordnete Kundgebung als einen Spaziergang regellos zu machen, einen Spaziergang, der vielleicht Provokateuren den Anlaß böte, gerade die Unschuldigen und Ordnungsliebenden zu treffen. Die Polizei erläßt deswegen eine feierliche Warnung nicht nur gegen Demonstranten, sondern auch jederlei Aufzug und Spaziergang. Die Zugänge der Inneren Stadt werden polizeilich gesperrt sein, es werden nur einzelne Zufahrtsstraßen geschaffen, man wird ein förmliches Visum brauchen oder man wird "glaubhaft dartun müssen", daß die Anwesenheit in den abgesperrten Bezirksteilen notwendig ist.



Der Machtapparat wird so bedeutend sein, die Behörden haben derartige technische Methoden zur Verfügung, daß wirklich jeder dem sicheren Verderben ausgeliefert wäre, der solche Warnungen verachten wollte. Es ist gewiß niemandem zur Freude, dieses Kriegsbild mitten im Frieden, aber es ist sinnlos, sich über die Machtverhältnisse zu täuschen, es ist für die Sozialdemokratie viel besser, die organische Entwicklung abzuwarten, die mit unentrinnbarer Notwendigkeit den Parlamentarismus, wenn auch in veränderter Form, zurückbringen wird. Der Rechenschaftsbericht der Regierung zeigt gewiß die Vielfältigkeit ihres Strebens, besonders in handelspolitischer Hinsicht, aber wenn die Regierung das Gefühl hat, daß die Mehrheit des Volkes hinter ihr steht, dann kann sie auch diesem Volke selbst, dem ihre Mitglieder entstammen, das geben, was des Volkes ist. Hoffen wir, daß in absehbarer Frist der alle, unverrückbare Grundsatz der amerikanischen Verfassung wieder aufleben werde: mit dem Volk, für das Volk und durch das Volk.

Amerikanerinnen in Wien

Ein großer Tee wird prominenten österreichischen Frauen Gelegenheit geben, die Bekanntschaft der amerikanischen Gäste zu machen.

Neue Freie Presse am 28. April 1933

Die Mitglieder des Amerikanischen Frauenklubs in Wien haben die Präsidentinnen des amerikanischen Klubs von London, Paris, Berlin, Zürich, Amsterdam, Antwerpen und den Haag für Anfang Mai zu Gast gebeten und im Sekretariat ist man eifrig an der Arbeit, das Programm für die Tage des Besuches, den 9., 10., 11. und 12. Mai, festzulegen.

Die ausländischen Gäste werden am ersten Tage ihres Hierseins vom Bundespräsidenten und am folgenden Tag von Bürgermeister Seitz empfangen werden, der amerikanische Gesandte wird bei einem Lunch im Hotel Bristol die Begrüßungsrede halten. Ferner stehen auf dem Unterhaltungsprogramm Empfänge bei der Gattin des amerikanischen Gesandten in Wien, Mrs. Gilchrist Stockton, und bei verschiedenen Damen der hiesigen amerikanischen Kolonie, ein großer Tee wird prominenten österreichischen Frauen Gelegenheit geben, die Bekanntschaft der amerikanischen Gäste zu machen. Besuche von Opern, Operetten und Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihrer Umgebung vervollständigen die Reihe von Vergnügungen, welche die "Wiener Amerikanerinnen" ihren Landsmäninnen bieten wollen.

Das todbringende "Heil Hitler"

Die Zeitung schrieb über die Aufklärung eines nächtlichen Totschlages auf der Schmelz in Wien. Der Täter, ein SA-Mann, flüchtete nach Deutschland.

Neue Freie Presse am 27. April 1933

Die Bluttat, deren Opfer der Bäckermeister Sieber aus Groß-Weikersdorf in der Nacht vom 20. zum 21. d. geworden ist, ist nunmehr vollständig aufgeklärt. Der Täter ist der 33jährige Friseur Franz Rolz, XVI. Stättermayergasse 4, wohnhaft, der Mitglied einer nationalsozialistischen SA-Staffel ist. Er hat am Morgen nach der Tat gegen 8 Uhr Wien mit zwei Begleitern in einem Motorrad verlassen und ist zunächst nach Linz und von dort mit einem anderen Begleiter nach Bayern geflüchtet. Seine steckbriefliche Verfolgung wurde von der Polizeidirektion eingeleitet.