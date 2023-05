Die "Wiener Bluse" neu interpretiert

Die Ausstellung "Wiener Bluse Contemporary" holt ein Kleidungsstück, das lange Zeit Aushängeschild und Exportschlager der Wiener Wäscheindustrie war, vor den Vorhang.

Das Austrian Fashion Board holt die traditionelle Wiener Bluse vor den Vorhang. In der Ausstellung "Wiener Bluse Contemporary" von 4. bis 10. Mai werden 33 Neuinterpretationen der Wiener Bluse neben historischen Beispielen aus dem Archiven von Rositta, dem letzten Hersteller der Wiener Bluse, gezeigt. Modehistorikerin Regina Karner und Journalistin Brigitte Winkler haben die Schau aus über 70 Einreichungen kuratiert, nach Stationen in Wien, Graz und Salzburg kommt die Wanderausstellung nun wieder nach Wien.

Mit dem Schlagwort Wiener Bluse wurde ab ca. 1890 Marketing der wäscheerzeugenden Betriebe in Wien betrieben. Bis zum Ersten Weltkrieg war sie ein wichtiger Exportartikel, vor allem nach Deutschland und Ungarn, aber auch nach Frankreich und Italien. So schrieb die „Neue Freie Presse" am 13. Dezember 1903 im Zuge der Eröffnung einer Filiale von Braun & Co in Berlin: „Die Wiener Bluse ist heutzutage ein unentbehrliches Kleidungsstück der Berlinerinnen geworden. Es prangt in Theatern, Konzerten wie in den Ballsälen und bei Spiel und Sport. Die vielseitige Verwendbarkeit der Wiener Bluse erklärt sich dadurch, dass sie alle Vorzüge besitzt, welche nur an ein Kleidungsstück gestellt werden können. Sie ist kleidsam, einfach und besitzt eben den eigenen Wiener Chic."

Die Wiener Bluse zeichnen hochwertige Materialien und Handarbeit wie Ajour, Schlingstichstickerei, Stickerei, Fileteinsätze und Spitze aus. Hergestellt wurde sie in Handarbeit, in Wien arbeiteten fast 50.000 Frauen in Heimarbeit an den Wiener Blusen. 1946 wurde Rositta Modellwäsche gegründet, bis Ende der 1960-er Jahre wurde das exklusive Kleidungsstück an renommierte Department Stores in Europa und Amerika geliefert und danach in eigenen Geschäften verkauft.

Ausstellung ERÖFFNUNG:

4. Mai 2023 um 19 Uhr

Mode Wien, Fütterergasse 1, 1. Stock, 1010 Wien



AUSSTELLUNGSDAUER:

4. Mai 2023 bis 10. Mai 2023

Öffnungszeiten

4. - 5.5.2023: 16 - 21 Uhr

6.5.2023: 11 - 16 Uhr

8. - 9.5.2023: 16 -21 Uhr

10.5.2023: 13 - 18:00 Uhr

(chrile)