Wiens Tabubruch: Stadtrat Hacker will Primarärzte entmachten

In den Wiener Spitälern sollen künftig nicht mehr die Primarärzte die Hoheit über die Betten in ihren Abteilungen haben. Dadurch soll die Aufteilung der Patienten innerhalb der Abteilungen effizienter erfolgen.

Um gesperrte Abteilungen zu verhindern, sollen sogenannte interdisziplinäre Betten geschaffen werden. Eine Maßnahme, die aber die Qualität der Patientenversorgung zwangsläufig verringern würde.

Angesichts des anhaltenden Personalmangels in Wiens Spitälern wurde schon so manche radikale Maßnahme umgesetzt – zuletzt etwa die Anordnung der Stadt Wien, Gastpatienten aus den Bundesländern abzuweisen, um mehr Kapazitäten für die Wiener Bevölkerung freizuhalten. Ein Tabubruch, denn seit Jahrzehnten ist es gang und gäbe, dass insbesondere Patienten aus Niederösterreich und dem Burgenland anstandslos auch in Wien behandelt werden. Nicht nur dann, wenn sie in Wien beschäftigt sind.

Nun beabsichtigt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) offenbar, die nächste „heilige Kuh“ zu schlachten: durch das Etablieren von interdisziplinären Betten. Den ersten Vorstoß machte er am vergangenen Freitag in „Wien heute“, als er sagte, die „punktuelle Steuerung“ in den Spitälern sei zu „starr und unflexibel“. Die Spielregeln, „in die wir eingequetscht sind“, müssten verändert werden. Denn wie solle man der Bevölkerung erklären, dass in den Wiener Spitälern derzeit 800 Betten wegen Personalmangels gesperrt sind, während woanders 780 Betten leer stehen.