Patienten verabschieden, nicht einfach nur verlagern

In Österreich mangelt es an Einrichtungen mit Betten für Personen, die kein Spitalsbett mehr benötigen, aber noch nicht fit genug sind, um nach Hause geschickt zu werden.

In Österreich mangelt es an Einrichtungen mit Betten für Personen, die kein Spitalsbett mehr benötigen, aber noch nicht fit genug sind, um nach Hause geschickt zu werden. Die Presse

Um die Spitäler nachhaltig zu entlasten, braucht es mehr Übergangs- und Pflegebetten.

Immerhin wird etwas unternommen. Um Patienten wegen gesperrter Betten – eine unmittelbare Folge des anhaltenden Personalmangels – nicht abweisen oder zu früh entlassen zu müssen, will die Stadt Wien die in Österreich übliche Abteilungsstruktur in Krankenhäusern aufweichen.

Patienten sollen also auch in Abteilungen untergebracht werden, in die sie wegen ihrer Beschwerden eigentlich nicht gehören. So könne vermieden werden, dass in einem Bereich eines Spitals alle Betten belegt sind, während in einem anderen Bereich ausreichend freie Betten zur Verfügung stehen.