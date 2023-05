Mathematikmatura: Schwieriger als im Vorjahr?

Dass an den Schulen unterschiedlich streng kontrolliert worden sein soll, ob unerlaubte Hilfsmittel verwenden werden, stößt auf Kritik unter Schülerinnen und Schülern.

Nach Latein und Griechisch am Dienstag wartete für viele der heuer rund 40.000 Maturanten und Maturantinnen die schriftliche Klausur in Mathematik am Mittwoch. Ein Rundruf der Schülerunion deutet an, dass sie heuer wieder etwas schwieriger gewesen sein dürfte. Dabei waren auch im Vorjahr zehn Prozent der Klausuren negativ. Zusammenfassend aber sei sie „machbar“ gewesen, berichtet man auf Nachfrage der „Presse“ bei der Schülervertretung.

Was teils als unfair angemerkt wurde, sei die unterschiedliche Handhabung in Bezug auf technische Unterstützung und unerlaubte Hilfsmittel. An einem Standort sei man wie am Flughafen mit Metalldetektoren untersucht worden. Andernorts aber habe man „nicht einmal die Handys abgeben“ müssen.

(juwe)