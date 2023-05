Was wurde aus Argentiniens WM-Helden?

Lionel Messi steht erneut am Scheideweg, auch seine argentinischen Weltmeister-Kollegen sind wieder auf dem Boden der Fußball-Realität gelandet. Was beinah alle eint: Sie spielen im internationalen Titelrennen keine Rolle mehr.

Durchaus herzlich sind sie bei ihren Klubs empfangen worden, die argentinischen Weltmeister. Für Lionel Messi standen die PSG-Stars Spalier, für Alexis Mac Allister gab es in Brighton sogar Konfetti, und Exequiel Palacios musste den Teamkollegen in Leverkusen Autogramme geben, obwohl er zum WM-Titel nur ein paar Kurzeinsätze beigesteuert hatte.

Nach der Winter-WM ging es schneller als je zuvor zurück in den Fußball-Alltag, zu den 19 Klubs, aus denen sich Lionel Scalonis Weltmeisterteam rekrutierte. Viele Profis zeigten sich durch den Titel inspiriert, bei anderen stellte sich offenbar Zufriedenheit ein. Was wurde also aus den Weltmeistern?

1 Wo beendet der suspendierte Lionel Messi seine Karriere?