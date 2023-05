Der Historiker Itamar Rabinovich über die Staatskrise um die Justizreform, die Hardliner als treibende Kraft, das Geschick Benjamin Netanjahus und eine Begrenzung der Amtszeit.

Die Presse: In Israel sind die Feiertage vorüber, und die Proteste gegen und für die Justizreform gehen wieder los. Ist das der neue Normalzustand im Land?

Itamar Rabinovich: Das ist völlig anormal. Um ganz offen zu sein: Ich unterstütze die Proteste, ich bin gegen diese Regierung. Das ist ein Staatsstreich. Es fängt mit der Justiz an, aber es öffnet die Tore für die Transformation des politischen Systems. Das erinnert uns Israelis an illiberale Demokratien in Ungarn und Polen.



Ist der ungarische Premier, Viktor Orbán, ein Vorbild für Benjamin Netanjahu?

Es gibt sicherlich eine Internationale der Rechten. Aber Netanjahu ist nicht die treibende Kraft in diesem Prozess. Er befindet sich in einer sehr delikaten Lage: Er ist Angeklagter in einem Korruptionsverfahren und damit beschäftigt, seinen Kopf zu retten. Deshalb ist er besonders abhängig von seinen Koalitionspartnern. Er muss und er will Premierminister bleiben. Er könnte leicht einen Deal eingehen: Die Opposition will ihn vielleicht nicht im Gefängnis sehen, ihn aber als Premier weghaben. Netanjahu will beides: einen Deal und an der Macht bleiben. Das geht nicht.



Ist die Demokratie in Israel tatsächlich in Gefahr?