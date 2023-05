Die schwarze Fender Stratocaster, die Nirvana-Frontmann Cobain dem Screaming-Trees-Sänger Mark Lanegan schenkte, wird auf 80.000 Dollar geschätzt. Sie könnte aber weit mehr einbringen.

„Hell-o Mark, love, your pal Kurdt Cobain, washed up rockstar“ steht auf der schwarzen Fender Stratocaster E-Gitarre, die diesen Monat in den USA versteigert wird. Kurdt, so schrieb sich Kurt Cobain, der legendäre Mastermind der Grunge-Band Nirvana und berüchtigte Gitarrenzerstörer, manchmal. Die Widmung schrieb er für Mark Lanegan, den Sänger von den Screaming Trees, berichtet „Guitarworld“. Langean und Cobain beiden schätzten einander und hatten sogar ein gemeinsames Projekt geplant. Nirvana coverten bei der „Unplugged Session in New York“ auch das bekannteste Lied der Screaming Trees, „Where Did You Sleep Last Night?“. Seinen „favourite performer“, seinen Lieblingsmusiker, nannte Cobain Lanegan damals.

Cobain, ein Linkshänder, verwendete die Gitarre auf der US-Tour zum Album „Nevermind“ und spielte sie auch bei dem ersten Auftritt Nirvanas in „Saturday Night Live“ im Jänner 1992 - bei dem zweiten Song, den sie dort spielten, „Territorial Pissings". Wann genau er das Instrument zerstörte, ist nicht bekannt. Irgendwann im Herbst 1992 soll er sie Lanegan geschenkt haben, schreibt das Auktionshaus Julien's, wo die Gitarre unter den Hammer kommt.

Der Rufpreis liegt bei 15.000 Dollar. Das Auktionshaus erwartet, dass die Gitarre bis zu 80.000 Dollar (rund 72.000 Euro) einbringen könne. Eine konservative Schätzung: Erst im November war in den USA jene 1973 Fender Mustang versteigert worden, die Cobain während der ersten US-Tournee von Nirvana 1989 auf der Bühne demoliert hatte – um 486.000 Dollar (440.000 Euro).

Cobain spielte gerne auf Fender-Gitarren, und hatte auch mehrere schwarze. Eine Fender Stratocaster mit dem Aufkleber „Vandalism: As beautiful as a rock in a cop's face“, deren Korpus vom Hals gebrochen ist, war auch schon im Metropolitan Museum in New York ausgestellt.

Auch Dave Grohl und Krist Novoselic haben unterschrieben

Jene Fender Stratocaster, die nun unter den Hammer kommt, wurde nicht nur von Cobain signiert, auch Drummer Dave Grohl und Bassist Krist Novoselic haben sich darauf verewigt. Das Instrument wurde wieder zusammengesetzt, kann aber nicht mehr gespielt werden.

„Dieses gebrochene Element von diesem gebrochenen Musiker“ sei bezeichnend für die damalige „raue“ musikalische Ära, erklärte Kody Frederick vom Auktionshaus Julien's. „Kurt Cobain war eine Maschine, wenn er auf der Bühne war, wenn er gespielt hat. Der Mann war wütend, und das war auf der Bühne zu spüren“. Diese Wut habe sich auch in der „Art, wie er seine Instrumente behandelte“, widergespiegelt.

Die Auktion findet vom 19. bis 21. Mai in New York statt und beinhaltet neben der Gitarre auch eine mit pinkem Marker handgeschriebene Liste Cobains für einen Auftritt in Seattle im US-Bundesstaat Washington im April 1991. Es wird geschätzt, dass die Liste bis zu 6000 Dollar erzielen könnte. Außerdem werden bei der Auktion Erinnerungsstücke aus den Karrieren der Musiker Freddie Mercury, Elvis Presley, Eddie Van Halen und Bill Wyman versteigert.

Auch der Screaming-Trees-Sänger starb

Cobain, der mit Depressionen und Drogensucht kämpfte, starb im April 1994. Auch Lanegan war kein langes Leben beschieden. Er starb im Februar 2022 im Alter von 57 Jahren.

>> Zum Auktionshaus Julien's

(APA/dpa)