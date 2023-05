Wolf spaziert durch Siedlungsgebiet in Niederösterreich

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Das Tier sei in der Nähe von Schrems auf der Hauptstraße gegangen, so ein Augenzeuge. Laut Wolfsbeauftragten kein normales Verhalten. Nun wird der Abschuss geprüft.

Ein Wolf ist am Mittwoch in einem Siedlungsgebiet in Pürbach, einer Katastralgemeinde von Schrems (Bezirk Gmünd), gesichtet worden. Das Tier sei seelenruhig auf der Hauptstraße bei einem Bahnübergang spaziert, schilderte Augenzeuge Rene Koppensteiner laut „ORF Niederösterreich". Der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic bezeichnete die Sichtung als "besorgniserregend". Der NÖ Jagdverband prüft laut "Kurier" (Donnerstag-Ausgabe) den Abschuss des Tieres.

Der Wolf sei über eine Wiese gelaufen, schilderte Koppensteiner laut „ORF NÖ". Der Mann war zufällig mit dem Auto vorbeigekommen und hatte die Sichtung fotografiert. Es sei ein ausgewachsenes Tier gewesen, nach ein paar Minuten sei es wieder Richtung Wald verschwunden. Bei dem Vorfall in Pürbach handelt es sich laut dem Wolfsbeauftragten um eine gut dokumentierte Sichtung - bisher habe es überwiegend Meldungen ohne Foto- oder Videonachweis gegeben.

„Kein normales Verhalten"

"Es ist kein normales Verhalten, wenn ein Wolf am helllichten Tag durch einen Ort läuft und keine Scheu vor Menschen zeigt", warnte der Wolfsbeauftragte vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie. Ursachen dafür könnten eine Verletzung oder Krankheit sein. Der Wolf könnte auch im Müll oder in einem Komposthaufen nach Futter suchen, sagte Selimovic. Er empfahl, die Situation in Pürbach genau zu beobachten und im Fall einer weiteren Sichtung des Wolfes im Ort einzuschreiten.

Der NÖ Jagdverband prüft laut "Kurier", ob das Tier auf Basis der neuen Wolfverordnung geschossen werden soll und darf. Die Regelung, die seit 3. April in Kraft ist, macht die Abschreckung und den Abschuss von "Problemwölfen" nun rascher und unter genauen Vorgaben ohne vorherige behördliche Anordnung möglich. "Wir schauen uns den Fall jetzt genau an", wurde Sylvia Scherhaufer vom NÖ Jagdverband vom "Kurier" zitiert.

