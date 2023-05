Urlauben wie in "Succession" in Norwegen

Norwegen verbindet moderne Architektur und außergewöhnliche Natur, wie auch die Macher der Erfolgsserie "Succession" wissen. Das schlägt sich auch in den Buchungszahlen nieder.

Norwegen steht nach Episode fünf der Erfolgsserie "Succession" ganz oben auf der Liste der Reisefreudigen. Anscheinend möchte jeder wie die Familie Roy in Norwegen Urlaub machen. Die Seite des Juvet Landscape Hotels ist nach Ausstrahlung der Folge fast zusammengebrochen, statt 400 bis 500 Besuchen täglich waren es auf einmal 18.500, das Hotel ist für den Sommer mittlerweile voll ausgebucht.

In der Folge reist die Familie nach Norwegen um Geschäfte mit "dem Schweden" Mattson (gespielt von Alexander Skarsgård) zu machen. Sie steigen in ebenjenem Hotel an der Nordwestküste Norwegens ab. Hier wurde auch der Science-Fiction-Film "Ex Machina" gedreht.

Das Juvet Landscape Hotel ist für den Sommer schon voll ausgebucht. Thetravelbook - Juvet Landscape Hotel

Auch von der Sauna aus darf der Blick auf die Natur natürlich nicht fehlen. Thetravelbook - Juvet Landscape Hotel

Aber Norwegen hat noch mehr Hotels zu bieten, als die moderne Architektur und atemberaubende Natur miteinander verbinden. Weiter nördlich in der Nähe von Bodø kann man in Manshausen nahezu eins mit den Elementen sein. Durch die bodentiefen Glasfenster wirkt es fast so, als könnte man seine Zehen ins Meer tauchen.

Die Küste Norwegens kann man in Manshausen auch mit dem Kayak erkunden. Thomas T. Kleiven

Viel Glas und viel Natur. Thomas T. Kleiven

Hoch hinaus geht es, wenn man eine Übernachtung in der Bolder Sky Lodge bucht. Die minimalistischen Hütten zeigen einen unverbauten Blick auf den darunter liegenden Fjord. "Succession" hat hier zwar noch nicht gefilmt, Tom Cruise hat für "Mission Impossible" hier allerdings die Felsenplattform Preikestolen erklommen.

Architektur und Natur verbindet auch die Bolder Sky Lodge. thebolder.no/Bitmap

Wer in der Bolder Sky Lodge übernachtet, wird viel aus dem Fenster schauen. thebolder.no/Bitmap

Nur eine kurze Autofahrt von Oslo entfernt befindet sich Laagen. Hier kann man in einer der fünf Glascontainer unterkommen, die einen Panoramablick auf den Wald und den Fluss bieten.

Direkt im Wald übernachtet man in Laagen. Leikny Havik Skjærseth

"Dinner mit Ausblick" ist hier Programm. Leikny Havik Skjærseth

Woodnest hat zwei luxuriöse Baumhäuser zu bieten, die jeweils 15 Quadratmeter groß sind. Von hier hat man einen fantastischen Blick auf die Fjorde der Region Hardanger.

Woodnest bietet ein Baumhaus der etwas anderen Art. gjermundphotography.com

(chrile)