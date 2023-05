Lokalkritik im Das Prost: Die Vorstadt lebt

Der alte Schwammerlwirt erstrahlt in neuem Glanz (c) Christine Pichler

Der Maurer Ex-Schwammerlwirt ersteht wieder auf: als Wirtshaus mit Fine-Dining-Option.

Die Geschichte dieses Wirtshauses ist speziell durch das neu aufgeschlagene Kapitel so anrührend, dass ihm ­„Die Presse“ bereits einen Beitrag widmete – deshalb in aller Kürze: Was heute „Das Prost“ heißt, kennt man im Wiener Vorort Mauer seit Jahrzehnten als Schwammerlwirt; der Name rührt von den Ausflüglern, die aus dem nahen Wald, damals noch keine erweiterte Hundeauslaufzone, ihre gefundenen Schätze mitbrachten, vielleicht handelten und jedenfalls zubereiten ließen. Die Wirtsfamilie (Gründung: 1899) hieß Prost, damit ist auch der heutige Name solide abgesichert.