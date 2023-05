Neue Armuts-Studie: „Menschen stehen mit dem Rücken zur Wand“

Lebensmittelausgabe in der Pfarre Penzing (c) Bayrhammer

200.000 Menschen in Österreich sind stark armutsbetroffen. Was das bedeutet: Sparen an allen Ecken und Enden – und Tage ohne ordentliches Essen am Tisch. Die Caritas ist überfordert – und drängt auf langfristige Lösungen.

Wien. Es ist kurz vor zehn Uhr morgens in Wien-Penzing. Am Gehsteig hat sich bereits eine Schlange gebildet: Hier stehen ältere und jüngere Menschen mit Trolleys und Einkaufstaschen, ein Herr mit Schnurrbart, eine Mutter mit Kinderwagen, eine andere mit Baby und einem Buben an der Hand.

Sie alle warten darauf, dass sich die Türen des Pfarrsaals öffnen und sie sich hier mit Lebensmitteln eindecken können. Denn für viele reicht das Geld nicht mehr. 100 Menschen können sich hier wie in 14 weiteren Ausgabestellen der Caritas in Wien ein Mal pro Woche gegen einen kleinen Kostenbeitrag abholen, was rund zehn Freiwillige gerade aus einem Lkw in Kisten aufgeteilt haben: An diesem Tag sind das eine Packung Nudeln, ein Kilo Mehl, Erdäpfel, ein paar Spargelstangen und Spinat, eine Mandarine, eine Banane, ein Schokoosterhase. Milch, Wurst, Eier oder Babynahrung gibt es ebenfalls. Brot kann man sich auch holen, obwohl davon heute wenig da ist. Und auf drei Glückliche wartet eine Wassermelone.

Eine Lebensmittelkiste der Caritas (c) Bayrhammer

Situation hat sich zugespitzt

Rund 201.000 Menschen in Österreich gelten laut jüngsten Daten der Statistik Austria aktuell als besonders stark von Armut betroffen: 40.000 mehr als noch im Jahr zuvor, insgesamt sind 1,5 Millionen Menschen in Österreich armutsgefährdet: Das ist jeder Sechste. Mit den Folgen der Pandemie, der Rekordinflation und den Teuerungen bei Miete, Energie und Lebensmitteln hat sich die Lage besonders für jene, die schon vorher nicht viel hatten, zuletzt noch zugespitzt. Wie sehr, das zeigt nun eine neue Erhebung, für die das Meinungsforschungsinstitut Sora in den vergangenen Monaten 400 Klienten der Caritas Sozialberatung befragt hat.

Mehr als 90 Prozent der Befragten geben demnach an, dass sie seit dem vergangenen Sommer deutlich bei Strom, Benzin und Heizen sparen müssen, 85 Prozent mussten sich verschulden oder sind jetzt auf finanzielle Hilfe angewiesen – und drei Viertel von ihnen sagen, sie wüssten nicht, wie sie ohne Unterstützung durch Hilfsorganisationen über diese Zeit kommen sollten.

Bedarf übersteigt die Möglichkeiten

„Wir haben schon viele verzweifelte Situationen erlebt, hatten aber in den vergangenen Jahren aber doch das Gefühl, die akuteste Not lindern zu können“, sagt Doris Anzengruber, die die Caritas-Sozialberatungsstelle in Wien leitet. „Doch die letzten Monate waren beispiellos. Der Druck ist für viele zu hoch, der Bedarf an Hilfe übersteigt unsere Möglichkeiten.“ Sie betreut Pensionistinnen und Sozialhilfebezieher, Menschen, die trotz Arbeit nicht genug Geld haben, Familien mit mehreren Kindern und Alleinerzieherinnen. Was ihnen gemein ist: „Unsere Klienten stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Auch das zeigen die Zahlen: Fast keiner der Befragten kann sich demnach unerwartete Ausgaben in Höhe von 1300 Euro leisten, quer durch die Gesamtbevölkerung sagen das 29 Prozent. Abgenutzte Möbel oder abgetragene Kleidung zu ersetzen, ein Auto, Freizeitaktivitäten, Essen zu gehen oder gar in den Urlaub zu fahren: Das ist für die meisten Caritas-Klienten schwierig bis unvorstellbar (siehe Grafik oben). Drei Viertel von ihnen geben sogar an, dass sich jeden zweiten Tag keine Hauptmahlzeit ausgeht. „In Wirklichkeit können sie sich fast gar nichts leisten, was in dieser Liste steht“, sagt der Sora-Meinungsforscher Günther Ogris.

Abstriche bei Nachhilfe

Während die Zahlen deutlich machen, wie sehr die aktuelle Teuerungskrise die Armutsgefährdeten trifft, zeigen sie gleichzeitig, dass die Problematik auch in der Mittelschicht angekommen ist: Einschränkungen beim Einkauf, Abstriche beim Urlaub oder Sparmaßnahmen bei Strom und Benzin sind auch für 50 bis 60 Prozent der Gesamtbevölkerung seit dem Sommer notwendig. Jeder fünfte Österreicher muss bei der Förderung seiner Kinder sparen und kann sich inzwischen etwa Nachhilfe nicht mehr leisten – unter den Caritas-Klienten müssen hier freilich fast zwei Drittel zurückstecken.

Damit gerechnet, dass die Lage einmal so schlimm werden könnte, haben allerdings auch die meisten von ihnen nicht: Mehr als 70 Prozent der Befragten geben an, sie hätten niemals gedacht, dass sie einmal auf die Unterstützung einer Hilfsorganisation angewiesen sein würden. Gleichzeitig zeigt sich nun: Es wird wohl dauern. 55 Prozent von ihnen sehen sich in einer langfristigen Notlage – also in keiner Situation, die man mit einer einmaligen oder auch einer kurzzeitigen Hilfe überbrücken könnte.

Langfristige Lösungen gefordert

Hier setzt auch Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner an. „Wir erleben leider ein Krisenstakkato ohne Ende“, sagte er am Donnerstag bei der Präsentation der Studie. „Wir sagen seit Monaten, dass die Menschen in einer Art und Weise unter Wasser sind, wie wir das in den vergangenen Jahren nicht für möglich gehalten haben.“ Es brauche gerade deswegen längerfristige Lösungen: „Wir haben mehrfach betont, dass Einmalzahlungen, wie sie von der Regierung auf den Weg gebracht worden sind, zwar absolut wichtig waren, dass sie aber auch nur ein Mal und nicht dauerhaft helfen.“

Inflationsanpassungen dringend nötig

Die Sozialhilfe könne den Menschen derzeit kein Leben ohne Existenzängste bieten, so Schwertner. Es brauche bedarfsorientierte Richtsätze für Kinder, andere Sozialleistungen wie die Familienbeihilfe dürften nicht angerechnet werden. Arbeitslosengeld und Notstandshilfe müssten an die Inflation angepasst und die Arbeitsmarktreform wieder auf den Weg gebracht werden. Außerdem brauche es nachhaltige Lösungen im Bereich Wohnen und Energie, er denkt etwa an ein „Energiearmutsgesetz“ zur Unterstützung armutsbetroffener Haushalte.

Bestärkt fühlt sich Schwertner hier wieder durch die Erhebung, in der auch mögliche Lösungen abgefragt wurden: 86 Prozent der befragten Caritas-Klienten gaben an, ein Zuschuss zu Wohn- und Energiekosten würde ihre Situation sehr oder ziemlich verbessern. Das gleiche sagen 79 Prozent zu einer Anhebung von Sozialleistungen und 78 Prozent zu einer Anhebung von zu niedrigen Arbeitseinkommen. Diese Prioritäten bei den politischen Maßnahmen teilt im Wesentlichen auch die Gesamtbevölkerung. „Die Ergebnisse machen die Solidarität in Österreich deutlich“, sagt Schwertner.

Und das sei wichtig. Denn mit den Befragten teilt er auch eine Sorge: Wenn die Politik die Folgen der Teuerung nicht wirksam bekämpfe, sei der soziale Zusammenhalt in Gefahr.