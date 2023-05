Die Deutsche spielte zum ersten Mal in Wien Bachs gesamtes Werk für Violine solo – voller Einsichten aus zwei Jahrzehnten.

Noch nie hat Isabelle Faust sämtliche Bach-Sonaten und -Partiten auf einmal in Wien aufgeführt. Das hat sie jetzt im Brahmssaal des Wiener Musikvereins nachgeholt. Und damit gleich die ihr gewidmete mehrteilige Personale beschlossen. Eine glänzende Idee, denn Bach begleitet die 1972 geborene deutsche Geigerin seit frühester Jugend. Routine ist es dennoch nie geworden. Im Gegenteil. Denn seit mittlerweile zwei Dezennien setzt sich Faust intensiv mit den Erkenntnissen der Originalklangbewegung auseinander, musiziert mit Gleichgesinnten auch romantisches Repertoire auf Instrumenten der Zeit.

Das hat in den letzten Jahrzehnten ihr Bach-Bild wesentlich verändert, sie zu neuen interpretatorischen Einsichten geführt. Allerdings nicht in dem Sinn, dass sie alles bisher Erarbeitete vergessen hat. Faust hat vielmehr ihre persönlichen Bach-Erfahrungen mit dem heutigen Wissen zusammengeführt und daraus ihre eigenen Schlüsse gezogen. Und die sind faszinierend, wie sie an diesem über drei Stunden währenden, schon in der Pause gefeierten Abend zeigte.