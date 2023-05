Hubert von Goisern plant Rückzug von der Bühne

Drucken

Hauptbild • „Es kann sein, dass ich nicht mehr zurückkomme“: Hubert von Goisern am Donnerstag auf dem Wiener Badeschiff. • APA/EVA MANHART

Der 70-jährige Musiker geht in eine Auszeit mit offenem Ende. Er will sich wieder dem Schreiben widmen – und vielleicht auch einer Oper.

Die Sache, sagt Hubert von Goisern, sei „komplex“. „Wie es mir geht, wenn ich am 9. September in St. Margarethen einen Schlussstrich ziehe? Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wie immer, wenn etwas zu Ende geht, kommt eine große Wehmut. Aber es öffnen sich Türen und Fenster, und auf das, was dann kommt, bin ich schon sehr neugierig.“

Eigentlich hatte der 70-Jährige aufs Wiener Badeschiff geladen, um über zwei neue Doppelalben und seine heurigen Termine zu sprechen. Wobei der Sänger von sich aus keine großen Reden schwingt: Man muss ihn schon fragen. Ziemlich beiläufig erklärte er dabei, dass er nach diesem Jahr „wieder eine Zeit lang von der Bühne weg sein“ werde. Wie lang, das wisse er nicht. „Es kann sein, dass ich nicht mehr zurückkomme. Es ist nicht so, dass ich nicht leben kann ohne Musik und Bühne. Es gibt so viele Sachen, die Zeit brauchen und Aufmerksamkeit.“