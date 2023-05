Erinnerungen an Nikolaus Harnoncourt

Alljährlich im Frühling gedenkt man in St. Georgen im Attergau des bedeutenden Cellisten und Dirigenten Nikolaus Harnoncourt. Ein kleines „Harnoncourt-Festival“, ausgerichtet von Mechthild Bartolomey, beginnt am Freitag (5. Mai) wieder mit einer Aufführung des Mozart-Requiems in der Pfarrkirche. Am Samstag liest Tobias Moretti, begleitet vom Duo BartolomeyBittmann. Moretti spricht dann mit Franz Harnoncourt über seine künstlerische Beziehung zu Nikolaus und Alice Harnoncourt.

Grund genug, im Musiksalon einmal die ungeheure Repertoire-Spannweite dieses vielleicht prägendsten österreichischen Musikers der jüngeren Vergangenheit Revue passieren zu lassen

Zu hören sind Ausschnitte aus folgenen Aufnahmen:

J. S. Bach: „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate „Herz und Mund und Tat“ BWV 147

- Brandenburgisches Konzert Nr 6 - Finale

A. Vivaldi: Aus dem 3. Satz des Concertos „Winter“ aus den „Vier Jahreszeiten“ (Solistin: Alice Harnoncourt)

Magister Grimace: „Alarme“ - (mit dem Deller Consort)

H. I. F. Biber: Balletto aus „Partita III“

C. Monteverdi: Szene der Ottavia aus „L’Incoronazione di Poppea“ (mit Cathy Berberian)

W. A. Mozart: Ausschnitt aus Violinkonzert in D-Dur KV 211 (Gidon Kremer Wr. Philharmoniker - DG)

J. Strauß Vater: Radetzkymarsch (Wr. Philharmoniker)

A. Bruckner: Symphonie Nr. 9 Skizzen zum Finale (Wr. Philharmoniker)

G. Gershwin: „Porgy and Bess“, Anfang (Chamber Orchestra of Europe)



Wo nicht anders angegeben: Concentus musicus

Alle Aufnahmen dirigiert Nikolaus Harnoncourt