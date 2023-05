EZB hebt Zinsen an: Für wen ist das schlecht und für wen ist das gut?

Die Europäische Zentralbank hebt zum 7. Mal in Folge seit Juli die Zinsen an, die jetzt bei 3,75 Prozent liegen. Jakob Zirm erklärt, warum die EZB das tut und wann die Zinsen in Europa den Plafond erreicht haben könnten.

Gast: Jakob Zirm

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/ Georg Gfrerer

Credits: EZB



