Gedenken an KZ-Opfer in Gusen mit Blick nach vorne

Gedenkfeier in Gusen (c) FOTOKERSCHI/SIMON BRANDST�TTER (FOTOKERSCHI/SIMON BRANDST�TTER)

Donnerstagabend und auch am Freitag wird in Gusen den Opfern der Konzentrationslager in Österreich gedacht.

Am ehemaligen Appellplatz des KZ Gusen in der Mühlviertler Gemeinde Langenstein hat das offizielle Österreich Donnerstagabend der Opfer der Konzentrationslager und der Befreiung der Lager Mauthausen und Gusen durch die US-Armee am 5. Mai 1945 gedacht. Inhaltlich stand die Feier im Zeichen des aktuell laufenden Beteiligungsprozesses zur Erweiterung der KZ-Gedenkstätte Gusen, nachdem Österreich im Vorjahr Flächen des ehemaligen Lagers gekauft hat.

Im KZ Mauthausen und seinen mehr als 40 Nebenlagern wurden zwischen 1938 und 1945 etwa 190.000 Menschen gefangengehalten, rund 90.000 überlebten nicht. Gusen war zwar offiziell auch nur ein Nebenlager, in vielen Jahren war die Zahl der Toten dort aber viel höher als im Stammlager. Heute geht man davon aus, dass in Gusen 71.000 Gefangene aus ganz Europa interniert waren, von denen etwa 36.000 zu Tode kamen. Die Häftlinge mussten dort unter enormem Blutzoll eine unterirdische Stollenanlage errichten, in der die Nazis unter dem Decknamen "Bergkristall" eine geheime Rüstungsproduktion betrieben. Viele Häftlinge waren so geschwächt, dass sie Wochen nach der Befreiung durch die US-Armee am 5. Mai 1945 starben.

In Vergessenheit

Während das Zentrum des ehemaligen Hauptlagers Mauthausen 1947 der Republik Österreich mit der Auflage übergeben wurde, eine Gedenkstätte zu errichten, geriet Gusen zunehmend in Vergessenheit. Es gab nur ein kleines Mahnmal, was zuletzt immer wieder für Diskussionen gesorgt hatte. Vor allem Polen - Heimatland vieler Opfer - machte Druck für ein würdigeres Gedenken und wollte das Areal sogar selbst kaufen. Im Vorjahr erwarb die Republik Österreich einige Flächen und Gebäudereste, darunter den ehemaligen Appellplatz, den Schotterbrecher und zwei SS-Verwaltungsgebäude. In den kommenden Jahren sollen sie in die bestehende Gedenkstätte Gusen integriert werden.