Mehr als 70 NS-Devotionalien wurden 2017 hinter einer falschen Wand bei einem Antiquitätenhändler in Buenos Aires entdeckt. Man vermutete, dass ein hochrangiger Nazi sie auf der Flucht mitgenommen hatte. Allerdings identifizierten deutsche Experten den Großteil davon als Fälschungen. (c) AFP via Getty Images (JUAN MABROMATA)

Im argentinischen Exil lebten deutsche und österreichische Juden Tür an Tür mit Hitler-Fans – auch die Familie des Autors Ariel Magnus. Im Buch „Tür an Tür“ erzählt er nun die Geschichte dieser schrecklich-bizarren Koexistenz.

Ein Jude flieht vor den Nazis aus Deutschland nach Buenos Aires und wohnt dort fortan – unter Nazis: „Sie hießen Winkler, und problematisch war eigentlich nur die Frau“, schreibt der Enkel dieses Juden, der argentinische Autor Ariel Magnus. „,Hitler hat zu wenige von euch getötet‘, sagte Frau Winkler, wenn sie einen guten Tag hatte. An allen anderen Tagen kamen nur Schimpftiraden.“ Der Nachbarschaftskrieg umfasst auf den großelterlichen Balkon hinabgeschleuderte Abfälle oder umgekehrt einen Wutausbruch des Großvaters, der aus der Wohnung stürmt und erstaunlich treffsicher „alle greifbaren Gegenstände“ nach oben schleuderte.

Wohl kein Einzelfall in Belgrano, dem deutschesten Viertel der Hauptstadt Argentiniens, das bis März 1945 neutral blieb und wohin über die „Rattenlinie“ besonders viele NS-Täter flohen: allen voran Josef Mengele und Adolf Eichmann, auch hochrangige österreichische Nazis wie die NS-Minister Oswald Menghin und Hans Fischböck. Aber auch viele geflohene deutsche Juden waren hier – Argentinien war das Land, das weltweit die meisten Juden pro Einwohner aufnahm. Und so wohnten dort oft Nazis und „Jeckes“ – wie die deutschen jüdischen Auswanderer genannt wurden – in ihrem Exil buchstäblich Tür an Tür.