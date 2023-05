Was passieren kann, wenn russische auf ukrainische Diplomaten treffen, zeigt eine Auseinandersetzung am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Ankara.

Am Rande eines Gipfels der Parlamentarischen Versammlung der Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation (PABSEC) in Ankara kam es am Donnerstag zu einem aufsehenerregenden Vorfall. Ein russischer Diplomat hat einem ukrainischen Vertreter die Flagge weggenommen. Was dieser nicht so hinnimmt - es fliegen die Fäuste.

Sicherheitsleute und anwesende Diplomaten versuchen, die Auseinandersetzung zu beenden, bis sich der ukrainische Vertreter am Ende die Flagge zurückholt. Er schreibt im Anschluss auf Facebook: „Pfoten weg von unserer Flagge, Pfoten weg von der Ukraine, russischer Dreck!“.

Die Szene zwischen den beiden - Waleri Stawitzkyj (Russland) und Oleksandr Marikowskyj (Ukraine) - geht mittlerweile im Internet viral. „Der hat wohl mit Klitschko trainiert“, lautet ein Kommentar.

