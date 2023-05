Das Relikt ist 70 Kilogramm schwer und 76 Zentimeter lang. Der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde verständigt.

Ein Landwirt hat am Donnerstagnachmittag auf seinem Acker im Gemeindegebiet von Neusiedl am See eine russische Fliegerbombe gefunden. Er rief sofort die Polizei, die den Entminungsdienst des Bundesheeres verständigte.

Die Fliegerbombe hatte ein Gewicht von 70 Kilogramm und war etwa 76 Zentimeter lang, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mit.

(APA)