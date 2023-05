Charles' Dresscode für die Krönung

Supertunica, Imperial Mantle, Krönungsgürtel und Handschuh. Die Kleidung von König Charles III. am 6. Mai hat eine jahrhundertelange Geschichte.

Was trägt man zu einer Krönungszeremonie? Die rund 2000 Gäste, die am 6. Mai in die Westminster Abbey geladen sind, werden sich darum schon ihre Gedanken gemacht haben. König Charles III. soll inoffiziell jedenfalls um "Royal Business Chic" gebeten haben, Gäste dürfen also auch im Anzug und Krawatte erscheinen und nicht nur im Gehrock.

König Charles III. selbst wird aber weniger Understatement walten lassen. Er wird goldene Roben tragen, die schon seit Jahrhunderten britische Monarchen kleideten. Die historischen Textilien der Royal Collection wurden für die Krönung aus dem Tower of London geholt und aufgearbeitet.

König Charles III. wird die Colobium Sindonis tragen, ein einfaches weißes Leinenhemd für die Salbung, die Supertunica und den Imperial Mantle, auch Robe Royal genannt.

Die Supertunica ist eine aus Gold gefertigte Robe, die mit stilisierten Arabesken und Blumenmotiven bestickt ist. Sie wiegt etwa zwei Kilogramm. Ursprünglich wurde sie für George V im Jahr 1911 gefertigt, auch Queen Elizabeth trug sie bei ihrer Krönung.

Die Supertunica hat am 6. Mai ihren Auftritt. (c) via REUTERS (POOL)

Über die Supertunica wird der Imperial Mantle getragen, ein bodenlanger Umhang, der ursprünglich für George IV 1821 gefertigt wurde. Der Umgang besteht aus Goldgewebe und ist mit farbenfrohen Motiven broschiert, darunter etwa Fleur-de-Lys, kaiserlichen Adlern, Tudor-Rosen, blauen Disteln und grünen Kleeblättern. Befestigt wird der Mantel mit einem Verschluss in Adlerform über der Brust. Da er drei bis vier Kilogramm wiegt, hilft der Thronfolger dem König beim Anziehen.

Ohne Pomp geht es bei der Krönung nicht. (c) APA/AFP/POOL/VICTORIA JONES (VICTORIA JONES)

Traditionellerweise wurden zwar die goldenen Roben von den Monarchen wiederverwendet, die Accessoires wurden in der Vergangenheit aber neu gefertigt. König Charles III., der dafür bekannt ist, Schuhe und Kleidung Jahrzehnte zu tragen, wird den Krönungsgürtel und den Krönungshandschuh jedoch ebenfalls wiederverwenden.

Der Krönungsschwertgürtel wurde zuletzt von seinem Großvater, König George VI. 1937 getragen. Er besteht aus besticktem Goldstoff und hat eine goldene Schnalle, die mit nationalen Emblemen geprägt ist. Er wird über die Supertunica getragen und hat einen goldenen Clip, auf dem das juwelenbesetzte Opferschwert - ein Symbol für die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse entscheiden zu können - kurzfristig befestigt wird.

Der Krönungsgürtel kommt wieder zum Einsatz. (c) via REUTERS (POOL)

Der einzelne Krönungshandschuh, auch als Coronation Gauntlet bekannt, wird an der rechten Hand des Monarchen getragen. Während der Krönung hält er das Zepter des Souveräns damit. Der Handschuh ist aus weißem Leder gefertigt und hat große goldene Manschetten, die mit Tudor-Rosen, Distel, Kleeblatt und Eicheln bestickt sind. Eine bestickte Krone über dem Wappen der Familie des Herzogs von Newcastle befindet sich auf dem Handrücken.

Der Krönungshandschuh darf auch nicht fehlen. (c) via REUTERS (POOL)

Was ebenfalls nicht fehlen darf ist die Stola Royal, ein langes, besticktes Band aus goldener Seide, das über die Supertunica um die Schultern gelegt wird und dem Outfit eines Priesters oder Bischofs nachempfunden ist. Am Ende des Gottesdienstes werden die Gewänder für die leuchtende lila Robe of Estate von George VI. eingetauscht. Damit wird König Charles III. die Abteil verlassen.

(chrile)