„Wir gehen für unsere Kunden die Extrameile.“

Interview. Markus Binder, Leiter Private Banking Hypo Tirol Wien, über Beratung in Krisenzeiten und Börsenpsychologie.

Herr Binder, die Weltbörsen haben in den letzten Jahren turbulente Zeiten erlebt und wenig deutet darauf hin, dass sich das in ­naher Zukunft ändern könnte. Wie wirkt sich auf das Private Banking ­Geschäft aus?

Markus Binder: Früher gab es einzelne Krisen, die gekommen und wieder gegangen sind. Das hat sich in den letzten drei Jahren geändert. Wir erleben seit einigen Jahren einen krisenhaften Dauerzustand und das führt natürlich zu einem erhöhten Maß an Verunsicherung. Menschen, die sich die Frage stellen, wo und wie sie ihr Geld am besten investieren sollen, haben oftmals das Problem, in einer derart volatilen Gemengelage keinen klaren Trend mehr zu erkennen.

Gerade in diesen Zeiten ist es für Private Banking Teams von besonderer Bedeutung, ihren Kundinnen und Kunden zur Seite zu stehen und die nötige Orientierung zu geben. Sehr hilfreich ist es in einem ersten Schritt, volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu erklären. Was bedeutet Inflation, was kann die Notenbankpolitik bewirken, wie verändern sich die Preise von Finanzierungen und was bedeutet dies alles für die Aktien- und Anleihenmärkte? Wenn wir Antworten auf diese Fragen haben, sorgen wir für mehr Klarheit. Das hilft dabei, die Verunsicherung einzudämmen und Halt zu geben. Das macht den Blick für das große Ganze frei, wenn es darum geht, mit unseren Kunden gemeinsam die Grundziele der Veranlagung festzulegen bzw. zu überprüfen.

Sie sind als Berater also quasi auch „Börsenpsychologe“, der im Vorfeld von Vermögensentscheidungen versucht, für einen klaren Kopf zu sorgen?

Börsenpsychologie ist in unserem Geschäft immer im Spiel. Hoffnungen, Wünsche, Überzeugungen oder Ängste sind oft wesentlicher für das Börsegeschehen als Wirtschaftswachstum oder die Entwicklung der Zinsen. Es geht eben nicht nur um Fakten, sondern auch um Erwartungshaltungen. Es ist uns als Beraterinnen und Berater daher ein großes Anliegen, Menschen auf gewisse Denkmuster und -fallen hinzuweisen, Emotionen wahrzunehmen und diese auch aus dem Spiel zu nehmen, um mit kühlem Kopf agieren zu können. Es ist wichtig, Objektivität zu bewahren, mediale Schlagzeilen zu „übersetzen“ und somit zu relativieren. Und es gilt, Panikreaktionen zu vermeiden, die oftmals Unklarheiten in Kopf und Bauch geschuldet sind.

Erst wenn man gemeinsam eine Ruhebasis erreicht hat, kann man präzise beurteilen, was bezüglich des Anlage-Portfolios zu tun ist. In diesem Sinne sind alle Mitarbeitenden der Hypo Tirol auch darauf geschult, Denkanstöße zu liefern, um Menschen in die Lage zu versetzen, in aller Ruhe und mit ganzheitlichem Blick gute Entscheidungen für die Veranlagung ihres Vermögens zu treffen.

Gute Entscheidungen ­hängen nicht zuletzt mit Vertrauen ­zusammen. Kunden erwarten in diesem ­Zusammenhang von ­Banken Transparenz und ­Offenheit.

Das stimmt absolut. Transparenz und Offenheit sind deshalb Werte, denen wir uns im höchstmöglichen Maße verpflichtet fühlen. Kunden sollen verstehen, welche Überlegungen in einem Veranlagungsvorschlag stecken. Wir legen ganz bewusst unser Denken und Handeln als Bank offen. Vertrauen muss man sich erarbeiten. Die Blackbox-­Mentalität hat längst ausgedient.

Wir haben unser Mindset auch räumlich zum Ausdruck gebracht, im Rahmen der Neugestaltung unserer Niederlassung in Wien. Ein hell erleuchtetes Entree, ein Rezeptionsmöbel, das mit seinen Hochsesseln an eine Bar erinnert, ein großer, einladender Tisch in der Raummitte – das sind alles Elemente, die symbolisch für Transparenz, Offenheit und Zusammenarbeit stehen. Für die gewünschte Diskretion stehen natürlich auch Rückzugsorte zur Verfügung.

Von der Psychologie und dem Mindset zum rein Fachlichen: ­Welche großen Trends erwarten Sie im Private Banking und welche Rolle kommt dabei den viel diskutierten ­Kryptowährungen zu?

Wir sehen zwei große, alles bestimmende Trends. Das ist zum ersten die Nachhaltigkeit in all ihren Facetten. Dieses Thema ist definitiv gekommen, um zu bleiben – und das ist gut so. Das zweite zentrale Thema ist die Digitalisierung, was natürlich auch künstliche Intelligenz und Kryptoassets als Anlagemöglichkeiten inkludiert. Der Kryptomarkt zeigt eine gute Entwicklung, vor allem seitdem daran gedacht wird, ihn stärker zu regulieren. Bei der Hypo Tirol beraten wir auch gern auf Anfrage zu diesem Thema. Bei Mandaten, die durch die Hypo Tirol gemanagt werden, findet diese Assetklasse jedoch derzeit noch keine Berücksichtigung.

Sie sprachen die Neugestaltung der Niederlassung Wien an. Wie teilt sich das Geschäft zwischen den Standorten in der Bundeshauptstadt und in Innsbruck auf?

In Tirol sind wir Landesbank und einer der führenden Anbieter auf dem Markt, womit wir dort eine andere Rolle spielen als in Wien. In der Bundeshauptstadt liegt unser Fokus primär auf den Schwerpunkten Immobilienfinanzierungen und Private Banking.

An beiden Standorten setzen wir auf eine sehr persönliche Betreuung und Beratung. Wir dürfen und können für unsere Kunden die Extrameile gehen, und ich merke immer wieder, dass eine proaktive Kommunikation von unseren Kundinnen und Kunden wahrgenommen und geschätzt wird.

hypotirol.com