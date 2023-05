Crystal Cabin Awards: Die Zukunft der Luftfahrt

Ultralangstreckenflüge will Air New Zealand bequemer machen.

Ultralangstreckenflüge will Air New Zealand bequemer machen. Crystal Cabin Award

Liegekojen in der Economy Class, Luftqualität wie in der freien Natur oder eine Suite mit Bibliothek und Minibar könnte bald schon zur Realität an Bord werden.

Es wird bequemer, sicherer und nachhaltiger. Innovationen der Flugzeugbranche werden jedes Jahr bei den Crystal Cabin Awards ausgezeichnet. Die 21 Finalisten in den unterschiedlichsten Kategorien geben einen Ausblick auf die Zukunft des Fliegens. Die Gewinner werden am 6. Juni bei einem Gala-Dinner das im Zuge der Weltleitmesse für Flugzeugkabinen, der Aircraft Interiors Expo, in Hamburg bekannt gegeben.

Neue Kabinenkonzepte

Skynest heißt ein Konzept von Air New Zealand für Ultralangstreckenflüge. Die Liegekojen sollen auch das Fliegen in der Economy Class angenehmer machen (siehe Bild oben).

Nicht für die Gäste, sondern für die Crew gedacht ist das Konzept von Diehl Aviation. Das Crew Rest Compartment bietet bei Single-Aisle-Flugzeugen einen klappbaren, flachen Ruheraum, bei dem die Crewsitze als Stütze dienen. Viele Wahlmöglichkeiten sollen die Gäste bei dem Konzept Allegris System der Lufthansa Group haben. Sie sollen aus 14 Sitztypen in vier Reiseklassen auswählen können.

Crew Rest Compartment soll der Crew mehr Komfort bieten. Crystal Cabin Award

Mit Q-Tech hat Collins Aerospace ein schalldämpfendes Material entwickelt, das die Geräuschübertragung von Triebwerken, Rumpf und Gesprächen in der Kabine effektiver reduziert als herkömmliche Wabenkonstruktionen. J&C Aero hat Jump Seat Duo entwickelt, das einen faltbaren Rollstuhl in den Jump Seat der Besatzung integriert. Beide Innovationen sind in der Kategorie „Cabin Systems, Materials and Components“ in der Finalrunde.

Einen faltbaren Rollstuhl hat J&C Aero entwickelt. Crystal Cabin Award

Verbesserte Luftqualität

Vor allem seit der Covid-19-Pandemie steht Gesundheit und Sicherheit einmal mehr im Mittelpunkt. Alle drei Finalisten der Kategorie „Health & Safety“ haben sich auf die Verbesserung der Luftqualität fokussiert. So zum Beispiel der US-Hersteller Collins Aerospace, der eine Ionisierungstechnologie nutzt, um die Luft in der Flugzeugkabine zu reinigen, um den Passagieren eine Frischluft zu bieten, die der Luftqualität in der freien Natur ähnelt.

Collins Aerospace will die Luftqualität an Bord verbessern. Crystal Cabin Award

Mehr Komfort und KI-Reiseerlebnis

Adient Aerospace bietet in Zusammenarbeit mit Boeing EnCore Interiors eine neue Sitzkonfiguration für Langstreckenflüge an. Bei der Ascent Front Row Suite entfällt das Gepäckfach und der Sitz ist zum Fenster hin ausgerichtet. Zusätzlich bietet die Suite einen Schreibtisch, eine Minibar und eine Bibliothek sowie ein flaches Bett und Platz für eine Begleitperson. Die Innovation von Airbus, die A350 Airspace-Kabine, soll mehr Flexibilität bietet. So gibt es eine größere Bordküche, ein neues Ruheabteil für die Besatzung und größere Toiletten im vorderen Teil der A350-Reihe. Collins Aerospace wiederum verwendet eine Reihe von Kameras und Sensoren sowie eine Deep-Learning-KI, um Interaktionen zu überwachen und Informationen über die Sitzumgebung zu sammeln. Das soll den Fluggesellschaften und der Crew zuverlässige und vorausschauende Informationen über das ideale Reiseerlebnis der Passagiere liefern.

Die Ascent Front Row Suite ist zum Fenster hin ausgerichtet. Crystal Cabin Award

Neue Nachhaltigkeit

Die Luftfahrtindustrie möchte ihren ökologischen Fußabdruck verringern, das sieht man auch bei den Innovationen für die Flugzeugkabine. Airbus und seine Kooperationspartner Mitsubishi Chemical Group MCG und CTC GmbH haben das BioMat Sidewall Panel entwickelt. Das duroplastische Harz soll in der Verbindung mit recycelten Kohlenstofffasern den Einsatz von neuen Kohlenstoffasern überflüssig machen. Deep Dyed Carpet von Lantal Textils wiederum soll es möglich machen, einen ultraleichten Teppichboden in nur wenigen Tagen herzustellen dabei auch noch eine erhebliche Menge Wasser bei der Produktion einzusparen.

Der ultraleichte Teppichboden lässt sich schnell und mit weniger Wasserverbrauch herstellen. Crystal Cabin Award

(chrile)