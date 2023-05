Der Akku ist leer

Die Kellnerin aus dem Café Siebenbrunnen hat so viel heiße Liebe zu geben, dass sich noch einige Eisbecher damit füllen lassen. (c) imago stock&people

Teil 15 von 52

. . . was bisher geschah. Am Morgen haben sich Ellis und Hanna in der Zentrale Zentagasse wiedergetroffen. Herr Stefanov ist nicht zur Arbeit erschienen, und Byambas Schicht beginnt erst am späten Nachmittag.

Die Untiefen von Liebe und Verrat zu ergründen fehlt Ellis und Hanna jetzt die Zeit. Anis treibt die beiden an, die Liefertaschen umzuschnallen, die Helme aufzusetzen und die Räder wieder über den Asphalt rollen zu lassen. Ein neuer Tag beim Lieferdienst Wien beginnt, während sich die Sonne noch schüchtern hinter den Dächern der Zinshäuser verbirgt.