Korfu: Cool am Pool und dann noch ein Sirtaki

Hauptbild • Ab dem späten Nachmittag wird's voll im Cook's Club: mit DJ-Set, Cocktails, Pool. • Bild: Cook's Club

Das Grün der Insel, ein All-inclusive-Club und ein Lokal, in dem am Ende alle tanzen: Korfu wirkt entschleunigend.

Seit Monaten ist das Achilleion „vorübergehend geschlossen“. Das sei wieder einmal typisch Griechenland, mault der Taxifahrer. Die Renovierungsarbeiten an dem 1889 fertiggestellten Palast, der einst Kaiserin Sisi als Sommerresidenz gedient hat, ziehen sich in die Länge. Doch sie waren dringend notwendig. Mit EU-Förderung wird das knapp zehn Kilometer südlich der Hauptstadt Korfu auf einem von Bäumen beschatteten Hügel thronende Gebäude wieder auf Hochglanz gebracht. Es gilt, die Auswirkungen der jahrelangen griechischen Wirtschaftskrise auszumerzen – eine bröckelnde Fassade, Wasserschäden an Wänden, schon länger war nur noch das Erdgeschoß geöffnet.

Im Cook's Club setzt man auf modernen Lifestyle und All-inclusive. Bild: Cook's Club

Immerhin, den herrlichen Garten kann man auch jetzt besuchen. „Korfu ist ein idealer Aufenthalt“, schwärmte Sisi 1888, nachdem sie beschlossen hatte, das Anwesen zu kaufen. Hier fühlt man sich ihr, die gerade wieder als Kino- und Serienheldin en vogue ist, näher als in Schönbrunn oder der Hofburg – vielleicht, weil man die Faszination so gut nachvollziehen kann, die Korfu auf sie ausgeübt hat: „Klima, Spaziergänge im endlosen Olivenschatten, gute Fahrwege und die herrliche Meeresluft, dazu den prachtvollen Mondenschein“, beschrieb Sisi die Vorzüge der nördlichsten ionischen Insel.