Was nicht nur Vanatics in Belfast suchen: Lied und Location

Drucken

Hauptbild • Zu den Sehenswürdigkeiten des neuen, alten Belfast gehören die Kräne der Harland-&-Wolff-Werft. • Bild: Samir H. Köck

Im November 2021 wurde die einstige Industriemetropole Belfast zur Unesco City of Music ernannt. Seither bietet sie nicht nur Führungen zu Filmlocations und zur Titanic-Werft an, sondern reüssiert auch mit Exkursionen zu den Schauplätzen von Van-Morrison-Songs.

Wie ein Pferdehuf liegt Belfast in seinen umgebenden Hügeln und Bergen. An die offene Seite brandet die Irische See an. Die südliche Küste gehört zum fast idyllischen County Down, die nördliche zum harscheren County Antrim. Der River Lagan schlängelt sich träge durch die Stadt, dann durch Wiesen und Felder.

Das Idyll des Umlands täuscht, Belfast war stets eine Industrie- und Handelsstadt, die zudem mit sozialen und politischen Problemen zu kämpfen hatte. Zu ihren Wahrzeichen gehören die großen Kräne von Harland & Wolff, einer Werft, die lang zu den besten der Welt zählte. 1912 lief das in Belfast gebaute Unglücksschiff Titanic vom Stapel. Die Wirtschaft brummte. Seile, Tabakprodukte, Leinen und Schiffe aus Belfast waren hoch im Kurs.